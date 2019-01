El Gobierno nacional reemplazó la Secretaría de Deportes por una agencia

El presidente Mauricio Macri utilizó un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para crear la Agencia de Deporte Nacional en reemplazo de la Secretaría de Deportes, decisión que se conoció este miércoles tras la publicación del Boletín Oficial.

La Agencia será un "organismo descentralizado y autárquico en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación" y tendrá a su cargo "el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia deportiva", versa el Boletín Oficial.

El organismo "posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran en asignación y los que adquiera en el futuro por cualquier título a nombre del Estado Nacional".

La conducción y administración estará a cargo de un Director Ejecutivo y un Subdirector Ejecutivo y habrá un representante designado por el Comité Olímpico Argentino, uno nombrado por el Comité Paralímpico Argentino, un representante de la Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de Diputados y uno de la de Senadores".

Algunos deportistas salieron a apoyar la medida por redes sociales con la misma frase. "La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y, por primera vez, las provincias van a poder participar de estas decisiones!", escribieron por Twitter la Leona Noel Barrionuevo y el rugbier Horacio Agulla, entre otros.

Facundo Callioni, integrante de Los Leones que ganaron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016, le respondió a Barrionuevo con un "Qué suerte. Y yo que pensaba que era porque el Estado quería poner menos guita en el deporte y rematar el Cenard y el Romero Brest para hacer unas torres..."

El ex voleibolista Marcos Milinkovic, en cambio, hace tiempo que reclama por la venta de los terrenos del Cenard. "Convertir la Secretaría de Deportes en una agencia y aprobar la venta de espacios públicos es una locura. Quieren vender todo lo que nos pertenece: los lugares para practicar deportes y el acceso de todos a las actividades deportivas. Tenemos que decirles que NO!", declaró.

"Empezaron reduciendo el presupuesto, en particular para el área social y los acompañamientos a los atletas olímpicos, y ahora salen a vender las joyas de la abuela, es decir los terrenos de la Secretaría de Deportes. No me caben dudas de que el cierre de la Secretaría de Deportes está vinculada a hacer negocios con el Estado", manifestó a su vez Claudio Morresi, ex secretario de Deportes durante el gobierno kirchnerista.

