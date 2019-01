Para los familiares de Auderut los agresores "son ajenos a Matías"

El sábado a la siesta, un par de horas antes de que lo sepultaran, El Diario dialogó con Hugo y Agustín Auderut, padre y hermano del muchacho fallecido. La filmación que circula es, a entender de Agustín, "una prueba irrefutable del hecho, que concatena con las heridas graves que él sufrió".

"Por lo que pudimos ver en el video, esto ha ocurrido en el espacio ampliado del bar, en la vereda, donde tienen ubicadas las mesas, donde había personas sentadas, paradas. Había gente tanto en la vereda como en la calle, circulando", refirió Hugo. "Es que la noche acompañaba (en referencia al buen clima), por eso había bastante movimiento", acotó el hermano.

Para ellos, los agresores, "son ajenos a Matías". "Puede que hayan estado en el mismo lugar, que circunstancialmente se hayan visto ahí, pero no son amigos", completó el padre.

Ellos no supieron confirmar si el muchacho estuvo en el bar como cliente, tomando algo solo o acompañado. "Pero ahí estaba", cuando "unas cinco personas, por lo menos" comenzaron a increparlo, desplazándose luego hacia la calle, en dirección a la vereda oeste de calle Constitución, dijo.

"Mi hermano sufrió agresiones que inició el personal de seguridad del bar", dijo Agustín. "Se ve (en la filmación) que el seguridad le pega a Matías, y que él se cayó. Ahí no sé si otro de seguridad lo agarra, o se cae, y le empiezan a pegar", continuó Hugo.

Según Agustín, la acción del hombre que trabaja en el bar fue el inicio del ataque. "Se ve a unos chicos que se abrazan, hablan con el seguridad que estaba al frente, y había otro al costado. No sé cuál habrá sido el diálogo. El seguridad le pega una piña a Matías, él se hizo para atrás. Y después ya le pegan los otros", contó el padre.

En el video hay una parte del ataque que no puede verse claramente, por un lado, por la falta de buena iluminación, y, por otro, porque la acción ocurre detrás de un automóvil blanco que estaba estacionado, que queda en primer plano para quien filmaba.

En ese tramo de la agresión, estando Auderut en el piso, "parece que le pegaron con algo contundente, como una especie de rueda de malabares, como una llanta, algo así", refirió el padre. Aseguraron que ahí le provocaron las heridas más graves, y que también le dieron puñetazos y puntapiés. "Mi hermano en ningún momento resiste o se defiende, en ningún momento está él en plan de agredir. Todo lo contrario", afirmó Agustín.

El joven se reincorporó, caminó hacia el bulevar de Illia, y un chico lo siguió, para increparlo y golpearlo. Después se cruzó un hombre que parece querer asistirlo. "Esa persona interviene para ayudarlo, y la situación se calma un poco (...) Mi hermano caminó dos cuadras, hasta Mitre e Illia, y ahí se desvaneció", narró Agustín. Un joven que lo vio tirado se acercó, y fue al Sanatorio Ramos Mejía, desde donde solicitaron una ambulancia, que lo llevó al Hospital San Luis.

Allí fue operado. "Le fracturaron el cráneo, el hueso más duro que tenemos, se astilló. Cuando lo intervinieron, debieron sacarle parte de esas astillas del cerebro, que estaba muy inflamado. Pero además, tuvo golpes en los pulmones, por lo que tuvo problemas en el sistema respiratorio", contó Hugo. Nunca lo vieron consciente, siempre dormido, por el coma inducido.

"Dejaron a una persona librada a su suerte, ante una brutal agresión", dijo Agustín, en referencia al personal de seguridad. "Y son quienes supuestamente tendrían que cuidar a las personas", expresó el padre. "Ahora, estamos abocados a pasar este momento, como familia", afirmó el hermano de Matías. "Hemos declarado, hemos aportado material, como el video, y la Policía está investigando. Tiene algunos datos", continuó el padre. "Esperemos que actúen rápido. Ante la gravedad de los hechos, queremos que la causa siga su curso, no se entorpezcan las averiguaciones y traten de llegar a los culpables. Como familia, lo que queremos, obviamente, es justicia", resumió Agustín. "Pedimos justicia no solo por Matías, sino para que no se repita un hecho así", cerró el padre.