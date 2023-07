Qué dijo el jugador que pateó al árbitro y luego fue hallado sin vida

El joven que había agredido salvajemente a un árbitro en un torneo de fútbol amateur y que luego se suicidó mientras declaraba la víctima, se despidió de su familia con un audio enviado minutos antes de quitarse la vida en el que les pidió disculpas por su decisión.

La hermana de Williams Alexander Tapón confirmó su fallecimiento y mostró el mensaje que le envió este lunes: "Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo. No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo", expresó.

Y agregó: "Hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más. Discúlpenme por favor".

Todo comenzó cuando un árbitro fue agredido brutalmente por un jugador: Tapón le dio una patada en la cabeza en un partido amateur de fútbol en Avellaneda y la víctima tuvo que ser internada.

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un fuerte repudio. Ante esto, el joven había sido imputado bajo la carátula de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

"Me siento adolorido todavía, ido. Fue una patada muy brutal y no me esperaba esa agresión de su parte. El jugador que expulsé me tiró un cabezazo y yo me fui para atrás para esquivarlo, sin sacarle los ojos de encima porque supuse que él iba a seguir con su reacción", relató la víctima, Ariel Paniagua.

En esa línea, continuó: "El 10, cuando lo tenía a dos pasos, me hizo caer y me metió dos patadas en la cabeza. De ahí ya no recuerdo nada hasta que estaba en el hospital. Me llevó una ambulancia. Miro el video y me da mucha impotencia que algo así haya ocurrido. No puedo creer que haya este tipo de reacciones".

Tapón, por su parte, había manifestado en declaraciones televisivas: "Hoy hablé con él y le pedí disculpas. Hoy lo veo todo distinto y en ese momento no, estaba cegado. Ahora me di cuenta de lo que hice". No obstante, horas más tarde fue hallado sin vida en las vías del tren, a la altura de General Paz y Heredia.

