Hoy declararían los artesanos acusados de matar a Auderut

Los dos artesanos detenidos por la golpiza mortal a Matías Auderut, el hombre de 31 años que murió el pasado viernes, tras estar cinco días en terapia intensiva, declararían hoy ante el juez que dirige la investigación del caso, Marcos Flores Leyes. Los efectivos del Departamento Homicidios entregaron ayer pasado el mediodía el sumario al magistrado. Y fuentes de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial indicaron que serán indagados hoy por él.

Consultada ayer por El Diario, la subjefa de Homicidios, subcomisario Lorena Martínez, informó que, por disposición del juez, continuará en reserva la identidad de los dos sospechosos. El domingo, cuando fueron notificados en Villa Mercedes de que quedaban detenidos por el homicidio de Auderut, la Policía detalló que uno es un artesano brasileño; que el otro, además de artesano, es malabarista y es de nacionalidad argentina, y que tienen entre 25 y 30 años.

Según lo referido por la familia Auderut en base al video filmado por una persona que estaba en la esquina del bar "Say No More", en el que quedó registrado una parte del ataque a Matías, han intervenido por lo menos cinco hombres. En tal sentido es que los agentes de Homicidios continúan con las averiguaciones para individualizar a otros posibles sospechosos. A la cabeza de esa tarea está la brigada de calle, que investiga todo dato que llega.

En la filmación hecha presumiblemente con un celular, además, se ve a dos hombres que cumplen funciones de seguridad, uno en "Say no More" y otro en otro bar próximo, de la avenida Illia. No surgiría de ese registro que ellos sean autores materiales de las graves lesiones que el hombre sufrió en la cabeza. Ello no quita que, si el juez lo dispone, sean citados al juzgado, para brindar algún tipo de declaración.

Matías tuvo un traumatismo cráneo-encefálico, con un hematoma que ocupaba todo el lóbulo cerebral derecho. Y, según suponen los familiares de la víctima, las heridas más severas, en la cabeza, posiblemente fueron producidas con una llanta de bicicleta o algún objeto similar al que usan los malabaristas.

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la madrugada del domingo 30 de diciembre, a la vista de personas que estaban en el mencionado bar y en sus inmediaciones. Pero, además, en cercanías habría cámaras de seguridad, tanto del sistema público como privadas, cuyos videos fueron solicitados por Homicidios. Martínez indicó que esperan que les lleguen esos registros.

"Continuamos tomando declaraciones. No ha habido una declaración que haya sido especialmente importante. Cada una ha aportado lo suyo y es de interés para la causa. Algunos testigos han hablado de la vestimenta; otros, de las características físicas de estas personas", explicó. Los dos sospechosos, por caso, tienen algunas particularidades: ambos tienen cabello oscuro y rastas, y uno de ellos, el extranjero, es de tez morena.

Vidrios rotos y cierre

El domingo, antes de que los dos artesanos fueran notificados de la detención, alguien apedreó los vidrios de "Say No More", el local en cuyas inmediaciones ocurrió el ataque a Matías.

Fue su propio dueño, Silvio Tonelli, quien se lo comentó a El Diario, en un llamado telefónico, e informó que había recibido amenazas.

Los autores de las intimidaciones y los daños serían allegados a Matías, disconformes con la intervención del personal de seguridad del bar en el altercado. El domingo por la noche, el local permaneció cerrado.

Ayer, en una entrevista radial, Hugo Auderut, padre de la víctima, manifestó que comprende la bronca de los amigos de su hijo, pero aclaró que no está de acuerdo con la búsqueda de la justicia por mano propia. Eso "no es justicia", consideró.

Les pidió a los amigos o conocidos de Matías que canalicen su sentir "haciendo las cosas que él hacía, la militancia, participar en clubes, trabajar en la cuestión solidaria y en la búsqueda de justicia".

"A mi hijo no me lo van a devolver", expresó Hugo, quien dijo que hay que trabajar y hacer fuerza para que el asesinato se esclarezca, los responsables sean detenidos y el hecho no quede impune.

"No fue una pelea"

Hugo Auderut, el papá de Matías, reiteró que desconoce si hubo, previo a la agresión, algún roce o inconveniente entre su hijo y el grupo de agresores, que sí estaban sentados en una mesa de "Say No More", como clientes.

Refirió, además, que "no era habitué" del bar. "Lo que se ve en el video (que se viralizó, y que la misma familia Auderut aportó a los investigadores) es que está como conversando con esta gente (...) No se ve que Matías le pegue a alguien, o que empuje (...) No se ve que agreda", indicó. "No es una pelea (...) Al contrario, él trataba de detener los golpes", dijo.

"Hubo muchísima gente que pasó, que vio y que no intervino. Es un tema para otro análisis", manifestó el padre, sobre la indiferencia y la inacción generalizada ante el ataque.

Después, según los comentarios que le llegaron, Matías caminó solo, hasta Mitre e Illia, donde se desplomó. Allí fue asistido por un joven que pasaba. Él fue al sanatorio Ramos Mejía, desde donde pidieron una ambulancia, que llevó a Matías al Hospital San Luis.

Contó que quienes atendieron después a su hijo le refirieron que los golpes que recibió "fueron para matar". Y que el cuadro se complicó porque estos también le afectaron los pulmones.