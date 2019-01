Juventud: "Purruco" en acción

Sin respiro. Así fueron los primeros días de Raúl Antuña como entrenador de Juventud. Allá por fines de noviembre tomó las riendas del equipo. Pocas horas después asumió el riesgo y se sentó en el banco ante Estudiantes de Río Cuarto. Fue derrota 3-0 que dolió mucho. Sin tiempo para imponer su idea, cerró la Primera Fase con sendos empates ante San Lorenzo Alem en “El Bajo” y Maipú en Mendoza.

El “Purruco” tomó un plantel golpeado, que se había armado para pelear arriba. Pero las cosas no anduvieron sobre los carriles normales, se fueron dos entrenados por distintas cuestiones —Pedro Dechat primero y Fabio Giménez después— y el “Juve” terminó el 2018 sin clasificación, obligado a jugar la Fase Reválida y en zona de desempate por no descender.

Antuña, cuando brindó por el Año Nuevo, quizá pidió poder enderezar el rumbo del "Auriazul". Si así fue, sabe que con eso no alcanza, por eso puso manos a la obra junto a su cuerpo técnico y comenzó amoldar su equipo para los compromisos inmediatos: los clásicos de Copa Argentina ante Estudiantes pero principalmente para el gran objetivo: la Fase Reválida, que iniciará el 3 de febrero cuando visite a Sportivo Belgrano en San Francisco.

—¿Cómo fueron estas primeras jornadas de trabajo?

—Estamos muy contento con respecto a cómo regresaron los jugadores. Se llevaron un plan de trabajo y parece que lo han cumplido. No hubo período de adaptación y desde el primer día han trabajado al 100% en todo. El lunes se reincorporó Nicolás López Macri y también está a la par de sus compañeros. Arrancamos el jueves pasado y como tenemos poco tiempo hubo intensidad desde el segundo día. La idea es trabajar fuerte y no dejar nada librado al azar.

—¿Qué referencias nos puede dar de Martín Abraham, el refuerzo que llegó?

—Es un delantero que tiene buena recepción, descarga muy bien. Viene de hacer goles en Altos Horno Zapla. Lo trajimos para que se sume al trabajo con José Michelena, Matías Romero, Joel Alba. Sabe que viene a pelear un lugar porque acá jugará el que esté mejor. Yo tiré el nombre y los dirigentes averiguaron referencias por su lado. Todo fue consensuado. Lo quise llevar el año pasado a Desamparados, pero él tuvo una mejor oferta. Quería tenerlo en el equipo y ahora se dio. Hubo predisposición de todas las partes, él tenía ganas de venir y por suerte ya trabaja con nosotros.

—¿Lo sorprendió que Nicolás Gatto haya decidido dejar el fútbol?

—Lo de Nicolás me enteré por los dirigentes. No tuve la oportunidad de dialogar con él ni tampoco me lo informó. Me tomó por sorpresa porque habíamos hablado hace un tiempo, lo noté con ganas y no imaginé que iba a tomar esa decisión, pero hay que respetarla.

—¿Qué análisis hace de tener que jugar el clásico por Copa Argentina ante Estudiantes en medio de la preparación?

—Nos va a servir mucho. Es el clásico, un partido que a la gente le gusta. Nosotros lo afrontaremos con mucho profesionalismo. Jugarán los que estén mejor, los que se encuentren bien, los que lleguen enteros porque es un compromiso que lo tenemos que sacar adelante.

—La fecha estipulada sería el 16 y 20 de enero, ¿hay chances de que se postergue algunos días esos partidos?

—No está confirmada la fecha aún. Por lo que sé, hay una conversación pendiente entre ambas dirigencias. La idea es postergarlo una semana más. Lo que manejamos es que en principio sería 20 y 27 de enero, pero veremos. Esperamos una confirmación a la brevedad sobre todo por la planificación porque ya estamos cerca.

—Teniendo en cuenta todo lo que se jugará Juventud en la Fase Reválida, ¿está ansioso porque arranque el campeonato?

—Estamos muy tranquilos, confiados y seguros en el plantel que tenemos. Debemos estar convencidos que lo sacaremos adelante. Los jugadores saben que estamos en una posición incómoda pero tenemos con qué salir. Ahora hay que mostrar la personalidad, el juego. No será sencillo y no hay mucho tiempo. Además, debemos ser un equipo regular porque la idea de clasificar también está. Lo importante es que nos estamos preparando bien.