Anita Sánchez es la nueva reina de la Fiesta del Artesano

Por más que su vida transcurre en San Luis capital, el cariño que le tiene Anita Sánchez a San Francisco del Monte de Oro es notable. Cada verano para la Fiesta del Artesano arma su bolso y pasa los días de calor en el pueblo que vio crecer a su abuelo, a su padre y gran parte de su familia. La redención llegó el fin de semana, en la 31ª edición del encuentro, donde la chica fue elegida Reina de los Artesanos, un logro que terminó de confirmar que su sangre pertenece a la localidad.

La joven tiene 18 años. A los 16, fue la primera vez que se presentó en el concurso y no tuvo la suerte de ser elegida. "Competí junto a quince chicas de mi edad pero no me quedé de brazos cruzados. Aproveché esta fiesta para presentarme nuevamente. Fue una sorpresa quedar elegida pero emocionante", aseguró Anita que culminó sus estudios secundarios en la escuela "Ramón Carrillo" y tiene previsto seguir la carrera de abogacía en San Luis. Con un vestido rojo brillante y sus ojos verdes, la joven conquistó los ojos del jurado que la vieron pasar dos veces por la pasarela junto a las otras postulantes. "Estaba nerviosa pero a la vez segura de mí misma porque siempre me gustó desfilar. Los miembros fueron equitativos y observaron cada detalle de las concursantes en las dos pasadas", explicó Anita, contenta por la elección.

Desde que era una niña, el festival fue punto de encuentro con sus amigos del pueblo y parte de su familia que la esperaba después de terminar las clases. "Mi abuelo, Carlos Sánchez, fue uno de los fundadores del festival y quien comenzó con los primeros preparativos para que la gente del lugar tuviera su propia fiesta. Es un orgullo para mí ser su nieta y más ahora que represento el pueblo por donde voy", agregó la flamante reina.

De ahora en adelante, la reina deberá presentarse en diferentes fiestas y festivales de la temporada veraniega para representar a San Francisco. "Durante enero y febrero tengo una agenda bastante completa. Recorreré pueblos y lugares de San Luis. Estoy a la espera de que me llamen para lo que se viene. Por el momento estaré en el inicio de los carnavales, la Fiesta del Mate y la del Melón", confirmó la jovencita.