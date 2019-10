Zabala Chacur: "El presupuesto 2020 no prevé endeudamiento"

La ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, estuvo este martes en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados para responder el pedido de informes que aprobaron los legisladores sobre unos quince puntos referidos al proyecto de presupuesto 2020. "No tiene déficit ni prevé endeudamiento", fue el concepto que más repitió la funcionaria provincial.

La reunión se desarrolló con normalidad y mostró la insistencia de dos representantes de la oposición, Alejandro Cacace y el propio presidente de la comisión, Alberto Fara, por al menos tres temas. Ellos hablaron de la "subestimación" del cálculo de los recursos, la cantidad exacta de fondos reservados que no debía rendir el Ejecutivo y el pedido de incluir un artículo más donde se aclare que, en caso de que el Estado provincial reciba fondos en pago de la deuda que mantiene la Nación, se respete el 15 por ciento de coparticipación con los municipios, como indica la ley provincial.

La ministra contestó a todos los requerimientos, explicó en detalle cuando se lo solicitaron y defendió las medidas que tomó el gobierno provincial frente a la actual crisis económica.

Los mayores cruces se registraron cuando el legislador de Avanzar y Cambiemos, Cacace, exigió que igualmente todas las respuestas de Zabala Chacur se presentaran por escrito. Allí se acopló el resto de los diputados de Unidad Justicialista, en especial Alfredo Domínguez, María Eva Morel y Luis Martínez.

“Más allá de que pudiera haber algunas diferencias sobre si un gasto es corriente o de capital, o si alguna partida está sobrecalculada o subcalculada, quiero dejar en claro que este presupuesto no prevé endeudamiento, no tiene déficit; es decir que no va a entrar menos dinero del que se necesita, por lo que el equilibrio está garantizado. Hay un uso de una parte de las reservas que tiene la Provincia para que todas las políticas que el presupuesto prevé pueden ser ejecutadas sin recurrir a pedirle dinero a ningún organismo, ni nacional ni de índole internacional”, señaló la ministra.

También aclaró que el proyecto de presupuesto se envía en julio a la Legislatura, cuando todavía le quedan seis meses para finalizar. “Este año en particular, después de las PASO, se profundizó la crisis, hubo una corrida cambiaria impresionante, una devaluación adicional y se acentuó la recesión. Uno entiende que algo puede pasar, pero nunca con esta dimensión que sucedió. Cuando uno calcula sin bases ciertas, el margen de error puede ser más o menos coincidente con los cálculos que hacen los diputados. Pero para el presupuesto en general esa diferencia no es significativa”.

Zabala Chacur detalló que por ahora no estaría previsto hacer cambios en el presupuesto, “aunque habrá que esperar qué pasará con las últimas medidas que tomó el gobierno nacional, que recién van a tener su impacto en estos últimos tres meses. Lamentablemente van a implicar una disminución en la coparticipación y la recaudación de todas las provincias. Por un lado, hay una coparticipación disminuida y, por otro, las medidas de Nación no dieron los resultados que se esperaban: el consumo no aumentó y la recesión se sigue profundizando”. También precisó que “del fondo anticrisis hemos incluido 2 mil millones, con lo cual, nos quedan otros 4 mil millones para hacerle frente justamente a alguna medida extraordinaria que, ojalá, no deba tomarse”.

La ministra especificó que “se tuvo que hacer una contención impresionante en el gasto sin que esto afecte a Educación, Seguridad y Salud, ni a los planes sociales. Hemos aplicado austeridad en todos los ministerios y hemos incrementado muy poquito los gastos corrientes”.