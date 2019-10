En lo que va del año el menú del comedor universitario subió un 43%

En lo que va del año el menú del comedor universitario de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) aumentó un 43 por ciento. Aseguran que se debe al incremento de la materia prima. Para los alumnos el plato principal cuesta 50 (estaba a 35 a comienzos de año), y 48 si compran la chequera con los cinco tickets de la semana.

Jorge Sosa, titular de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu), comentó que el fuerte incremento de la materia prima hizo que se vieran obligados a retocar los precios, pero que de igual manera está muy por debajo de lo que en realidad debería costar. "El comedor es autogestionado y no recibe ningún tipo de subsidio, sino que contamos con el aporte voluntario de los docentes y no docentes. Ante este panorama tuvimos que subirlo 5 pesos. Tratamos de que no impacte en el bolsillo de los estudiantes. El costo real tendría que ser de 78 pesos", precisó.

Aseguró que después de las elecciones PASO, que se desarrollaron en agosto, se perdió la referencia de los precios de los productos. "Hay licitaciones que vienen con el valor de la carne con un 25 por ciento más. Realmente no sabemos si está bien o es el puntapié de nuevos ajustes", dijo Sosa, quien detalló que también aumentó la verdura y el pollo, pero mucho más las pastas. "Un 80 por ciento lo elaboramos nosotros, pero desde agosto hasta ahora subió hasta un 25 por ciento más", resaltó.

El secretario expresó que actualmente ofrecen hasta 30 menús y que asisten alrededor de dos mil comensales. Además, manifestó que el plato completo incluye, entrada, plato principal, postre, pan y agua mineralizada. Destacó que para el personal docente estará en 130 pesos y los particulares deberán abonar 230.

"Al alumno todavía le convienen venir al comedor. Vamos a tirar hasta donde podamos", dijo Sosa, quien remarcó que los platos son elaborados por nutricionistas de la UNSL. "Tratamos de que sean saludables y que contengan todos los nutrientes necesarios", manifestó.

Lucrecia Rodríguez, alumna de la carrera de la licenciatura en psicología, expresó que es asidua al comedor universitario, porque le resulta mucho más barato. "Aunque aumente todavía nos conviene. Por ese valor nosotros no alcanzamos a comprar los elementos y prepararla en nuestro hogar. Aparte economizo en traslado, ya que curso mañana y tarde. Los menús son completos y ricos. Sé que de lunes a lunes tengo la comida asegurada, ya que los fines de semana me voy a San Francisco del Monte de Oro", manifestó.