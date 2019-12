Maximiliano Frontera y Verónica Bailone ya son las nuevas autoridades de Villa Mercedes

Luego la comitiva se trasladó al SUM del barrio "Eva Perón" para tomar juramento a los nuevos secretarios del gabinete municipal.

El flamante intendente, Maximiliano Frontera y la viceintendenta, Verónica Bailone, electos el 16 de junio pasado, juraron en sus respectivos cargos al mando de la Municipalidad de Villa Mercedes. En el emotivo acto estuvieron acompañados por sus familiares, además de un numeroso grupo de vecinos y militantes quienes aguardaron fuera del recinto para saludar a las nuevas autoridades.

Reviví el acto de asunción.



Verónica Bailone fue quien tomó el primer juramento de la noche, con su hijo en brazos, rodeada de afectos y claramente emocionada. Luego tomó el mando de la sesión especial como presidenta del Concejo.

"Solo quiero agradecer porque he tenido la bendición de ser la depositaria de todos los buenos deseos de la ciudad, me he sentido muy querida por todos y todas. Quiero decirles que la ciudad está atravesada por arterias, calles, avenidas y vías de tren que se asemejan a las cuerdas de una guitarra, quiero invitarlos a que juntos las afinemos para hacer la mejor versión de Villa Mercedes", expresó la viceintendenta e invitó a la ciudadanía a realizar un juramento de compromiso con su rol en la sociedad.

Después llamó al Intendente Maximiliano Germán Frontera, a hacer lo propio.

Frontera prestó juramento acompañado por sus tres hijos, quienes se presentaron frente al atril como abrazados, en una demostración de unidad que el flamante intendente pretende replicar en la sociedad villamercedina.

La emoción invadió el recinto y a los presentes. Luego el Ejecutivo municipal tomó la palabra.

Luego de hacer un repaso por los logros de la administración pública provincial dijo que "quiere ser un espejo de ese claro ejemplo".

Luego reconoció los desafíos a los que se enfrenta, en materia de obra pública como el mejoramiento de la red de agua potable, cloacas y desagües, también el reordenamiento del tránsito que día a día se cobra vidas, "no queremos más estrellas las amarillas en las calles de la ciudad", afirmó.

Además, mencionó la necesidad de realizar un plan completo de repavimentación, de mejorar la recolección y la limpieza de la ciudad para combatir la proliferación de basurales, y de la problemática del transporte público y los subsidios.

En cuanto a la reorganización municipal, dijo que una de las primeras medidas será hacer una revisión exhaustiva de todas las áreas, reducir la planta de funcionarios jerárquicos y verificar que los empleados municipales cumplan funciones reales.

"No voy a gobernar con el espejo retrovisor, sino que quiero invitarlos a recuperar el optimismo. y lograr construir una ciudad mejor, contamos con todos los recursos", sostuvo.

En referencia a la cultura, dijo que impulsará un centro recreativo y cultural en la Calle Angosta para que haya actividades todo el año, y anunció que el 24 y 25 de enero se celebrará el tradicional festival.

También anunció la creación de dos escuelas generativas: una que funcionará en el museo del Mono Gatica, que tendrá orientación al deporte y otra en la Casa de la Cultura.

"Voy a volver a cada barrio que recorrimos durante la campaña para preguntarle a los vecinos qué obra necesitan, voy a gobernar desde los barrios", aseguró y añadió que todas las semana, "junto a Vero y el gabinete" recorreremos los barrios y que pondrá un plazo para cumplir con las demandas de los vecinos.

"Este viernes voy a estar en el barrio San José", adelantó y provocó el festejo de los presentes.

Otra medida que Frontera mencionó durante su primer discurso, fue que reforzara los lazos con las universidades en pos del desarrollo y la mejora de la educación de los jóvenes.

"Vamos a crear un cuerpo policial municipal y convocaremos al Colegio de Arquitectos para lograr una planificación urbana de la ciudad", señaló en otros tramos de su oratoria.

"Sepan que este intendente va a escuchar a todos", dijo antes del cierre del acto.