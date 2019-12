Marcelo Gallardo anunció su continuidad: "el 2 de enero estaré acá"

El DT 'Millonario' lo anunció este mediodía. Por la mañana se lo confirmó a sus jugadores antes del entrenamiento. "Quería parar la pelota y reflexionar. Mi deseo es seguir", afirmó.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció este miércoles, dos días antes de la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que continuará en el cargo a partir del próximo 2 de enero en el comienzo de la pretemporada, luego de la incertidumbre sobre su futuro.

"El 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel. Quería parar la pelota y ver cómo estoy personalmente. Pero reflexioné en estas últimas horas y mi deseo es seguir", explicó el ‘Muñeco’, quien reveló que se lo comunicó al plantel en la mañana de este miércoles antes del entrenamiento en el predio de Ezeiza.

Gallardo, el técnico más ganador de la historia de River Plate con diez títulos en cinco años, en los que además jugó otras cuatro finales, le dio una alegría a los hinchas del "Millonario", que se mantenían expectantes ante las ofertas que trascendían desde Europa.

El ‘Muñeco’, que tiene contrato hasta el final del mandato del presidente Rodolfo D´Onofrio en diciembre de 2021, reconoció que ya lo tenía decidido con anterioridad, pese a haber esquivado en todo momento las consultas periodísticas sobre esa situación.

"Cuando llego a fin de año me tomo un tiempo para pensar un poco. Son cosas que hago naturalmente. Se empezó a generar esto de qué iba a hacer, si sigo o no sigo. No quiero que se siga generando: el 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel. Mi año comienza con River", respondió en la última pregunta de la conferencia de prensa.