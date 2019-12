Repudio de ATE por el despido de trabajadores municipales en Merlo

El intendente de Melo, Juan Ávarez Pinto, dejó sin efecto el pase a planta permanente del personal del municipio, a través de un decreto. La medida se conoció este viernes y la Asociación de Trabajadores del Estado emitió un duro comunicado expresando el repudio.

" A días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y en un momento de crisis generalizada, donde escasea el trabajo y la inflación ha pulverizado los salarios de la clase trabajadora; el intendente Álvarez Pinto busca replicar en Merlo “las fórmulas mágicas” del gobierno nacional saliente que ya han demostrado su fracaso, apuntando a las y los trabajadores como variable de ajuste y culpándolos de originar lo que denominan “desfasajes económicos” en el municipio de Merlo, tal cual han declarado concejales radicales y también los ahora funcionarios recientemente en diferentes medios de prensa", criticó el gremio.

El comunicado

En nombre y representación del Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis, RECHAZAMOS Y REPUDIAMOS LOS DESPIDOS HOY PRODUCIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MERLO, LA AMENAZA DE CONTINUAR DESPIDIENDO TRABAJADORES Y LA DEROGACIÓN DE DECRETOS 23 Y 30/19 DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RESPECTIVAMENTE.

A menos de una semana de hacerse cargo del Ejecutivo Municipal de Merlo, el nuevo intendente Álvarez Pinto, comienza a despedir trabajadores, vulnera nuestros derechos derogando decretos que fueron concebidos producto de nuestra permanente lucha que impulsó a una legítima negociación colectiva.

Estamos a días de las fiestas de navidad y año nuevo, echar trabajadores en estas fechas demuestra una total falta sensibilidad hacia quienes son empleados/as municipales, en un momento de crisis generalizadas, donde escasea el trabajo y la inflación a pulverizado nuestros salarios, pero parece que Álvarez Pinto busca replicar en Merlo “las fórmulas mágicas” que fracasaron del gobierno nacional saliente, apuntando a las y los trabajadores como variable de ajuste y culpándolos de originar lo que denominan “desfasajes económicos” en el municipio de Merlo, tal cual han declarado concejales radicales y también los ahora funcionarios recientemente en diferentes medios de prensa.

Seguir por este camino demostraría incapacidad de construir diálogo y los consensos necesarios para atravesar cualquier crisis que pudiera existir en Merlo, creemos respetuosamente que antes de avanzar con los despidos tendrían que haber pensado en desarrollar políticas de mayor recaudación para el municipio, de generación de empleo y no de más desempleo, de atracción de inversiones etc. y no generar más pobreza con despidos injustificados.

Muchos de los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Merlo no votaron a un verdugo, votaron a un intendente que en campaña prometió que iba a mejorar la situación de las y los municipales, pero con despidos, con derogar decretos que habían mejorado la situación contractual y que habían comenzado a sacar de la precarización laboral a compañeros y compañeras que cumplían con las condiciones para ser pasados a planta transitoria por ejemplo, con mas precarización laboral el panoramas sería desalentador, porque no se avizora otro desenlace que el conflicto.

Solicitamos al actual intendente antes de asumir que queríamos ser parte de las decisiones que se tomaran y que tengan que ver con las y los trabajadores municipales, por la sencilla razón que somos el gremio mayoritario en la

Municipalidad de Merlo, situación que nos llena de orgullo y compromiso, compromiso que no estamos dispuesto a hipotecar ante este escenario no generados por nosotros, sino que se genera por esta amenaza cumplida del actual

Intendente de Merlo de despidos, este falta de respeto a lo que tanto nos ha costado conseguir en esa localidad a través de las negociaciones colectivas y la amenaza de mas despidos y mas precarización.

Es por ello que exigimos:

• El cese inmediato de despidos.

• Se suspendan las citaciones para el día lunes 16/12 para comunicar a trabajadoras y trabajadoras contratados que van a ser despedidos.

• La inmediata reincorporacion de despedidos el día de hoy.

• No se avance en derogar decretos en vigencia que fueron producto de nuestra legítima negociación colectiva con la gestión anterior.

• El cese inmediato de la violencia laboral que están sufriendo compañeros y compañeras de diferentes áreas municipales.

Volvemos a apelar al diálogo que se había prometido y el consenso, somos respetuosos de la autonomía y las decisiones políticas que se crean necesarias en una nueva gestión, pero no vamos a resignar ni un solo derecho ni un solo puesto de trabajo.

Consejo directivo provincial Ate San Luis