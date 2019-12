Noches de danza descalzas y en puntas de pie

La tradicional función de cierre de año del Estudio de Danza Balletto tendrá su debut hoy y repetirá mañana para que nadie se quede sin apreciar el trabajo de tantos meses de los alumnos. La cita será esta noche y mañana a las 21 en la sala “Hugo del Carril”, del Centro Cultural Puente Blanco.

Desde su creación en el 2006, el estudio ubicado en Bernardo Hussay del barrio Cerros del Sol de San Luis se destacó por importantes certámenes, seminarios con maestros internacionales, presentaciones dentro y fuera de la provincia y la obtención de becas al exterior para sus alumnos.

Este año, Balletto tuvo funciones a mitad de año, importantes concursos con buenos resultados y, además, valiosos seminarios. “Por suerte no bajó el número de alumnos, al contrario, eso es señal de que vamos creciendo y de que cada vez gusta más nuestra propuesta, la seriedad y el respeto con el que trabajamos. Todo en cuanto a la organización y distribución de clases, los maestros y la puntualidad que se ve reflejada en las funciones”, destacó Laura "Lali" Torres Cappiello, directora y docente del estudio.

A Laura la acompaña un sólido equipo formado por los maestros Eva Fernández, Gerardo Marturano, Micaela Rodríguez, Alicia Rubino, Sofía Morge y Luciano Barrera, quienes también contribuyeron para que este sea un año exitoso y de mucho trabajo.

El estudio también se caracteriza por no cerrar sus puertas en vacaciones. "El plan es dictar clases de clásico y jazz contemporáneo no solo para los alumnos, sino también para bailarines que se desarrollan fuera de San Luis y que no quieren interrumpir su rutina de entrenamiento", dijo Torres Cappiello y agregó que comenzarán con las clases apenas terminen las funciones de esta semana.

Para la gala, noventa y seis bailarines en total demostrarán las técnicas, precisión y pasión en varios segmentos. El primero será un fragmento de “Sílfide”, una obra de repertorio clásico que se irá intercalando con diferentes cuadros creados para todos los niveles, además jazz contemporáneo y danza contemporánea. “Será una función dinámica y variada. Uno de mis objetivos es hacer que todos lo disfruten y también ganar público para las próximas funciones. Que la gente se vaya con ganas de volver, de ver y también mostrar que la danza y el ballet no es algo aburrido, sino que se pueden hacer lindos espectáculos. Es cuestión de conocerlo y animarse a entrar en ese mundo”, invitó "Lali".

El evento comenzará puntualmente a las 21, por lo que los organizadores recomiendan fuertemente a los asistentes que vayan temprano. “Muchas veces se pierden una gran parte de la función y tal vez justo el momento en que sale a escena quien fueron a ver bailar. El respeto no es solo para los bailarines sino para todos”.

DÍA:

Hoy y mañana

HORA:

21

LUGAR:

Centro Cultural Puente Blanco

ENTRADA:

400