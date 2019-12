Liverpool sufrió, pero derrotó de manera agónica a Monterrey

Liverpool de Inglaterra, con algunas bajas de sus habituales titulares, luchó y sufrió para derrotar 2-1 a Monterrey de México, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, en su camino a la final del Mundial de Clubes que se desarrolla en Qatar.



El guineo Naby Keita y el brasileño Roberto Firmino, en el primer minuto de descuento, marcaron los goles para el campeón de Europa, mientras que el ex River Rogelio Funes Mori, quien llegó a los 100 goles para los "Rayados", señaló el empate transitorio.



Con este resultado, Liverpool enfrentará el próximo sábado a Flamengo de Brasil en la final del Mundial de Clubes que eliminó a Al-Hilal de Arabia Saudita.



Liverpool, sin van Dijk ni Wijnaldum por lesión, no jugó en modo Premier League, uno de sus grandes objetivos de la temporada porque nunca la ganó desde su creación en 1992.



De ataque limitado y sin voracidad ofensiva, los "Reds" otorgaron chances para Monterrey que entre sus filas tuvo más argentinos como el arquero Marcelo Barovero, los defensores Nicolás Sánchez y Leonel Vangioni, más el ingreso del volante Maximiliano Meza.



El arquero brasileño Alisson sostuvo a Liverpool cuando el campeón de Concacaf lo atacó con pases de larga distancia que tomaron desprevenida a la defensa inglesa.



El equipo mexicano sintió el esfuerzo realizado durante el partido. En el tramo final bajó la guardia y no pudo ante oportunismo de Firmino, quien acumulaba siete minutos en cancha.



Liverpool irá por su primera alegría en el Mundial de Clubes (perdió con San Pablo en 2005) y reeditará el duelo ante Flamengo cuando cayó 3 a 0 en Tokio por la definición de la Copa Intercontinental 1981, trofeo que tampoco pudo obtener en 1984 con la derrota frente a Independiente, en Japón, por 1 a 0.