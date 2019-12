En las galerías, uno de cada cinco locales está cerrado

La crisis económica a nivel nacional golpeó muy fuerte al sector comercial y, dentro del rubro, en las galerías lo están sintiendo al punto de tener que bajar las persianas. Un relevamiento de El Diario por cuatro paseos de compras céntricos de la ciudad de San Luis arrojó que, en promedio, uno de cada cinco de estos negocios hoy está cerrado.

En la galería Junín, frente a la plaza Pringles, hay tres negocios con el frente empapelado (un 15 por ciento del total). Un paseo de compras sobre la peatonal Rivadavia tiene la misma cantidad de locales cerrados sobre los 18 que tiene. Al lado está la icónica galería Sananes; cuando uno la transita y llega a mitad de camino, encuentra una desolación marcada por las persianas bajas. Allí son siete los comercios abandonados sobre un total de treinta.

Abandono. Una galería comercial de calle San Martín tiene más locales cerrados que funcionando.

La comerciante de una regalería de Sananes afirmó: "En lo particular, este año he vendido bien, al menos logré mantenerme y pude pagar todos los gastos, pero en la galería han cerrado muchos locales. Los comerciantes se tuvieron que ir porque no les dan los números para seguir. Por las pocas ventas, no tuvieron ni para pagar el alquiler".

Luego siguió: "Acá estoy hace quince años. Cuando entré había muchos locales cerrados también, después mejoró la situación y ahora volvió a caer. Esta semana se va más gente de la galería, encima".

El principal argumento que se escucha por parte de los vendedores es la crisis económica que se volcó en una caída fuerte en las ventas, lo que provocó que tengan que dejar la actividad.

Mauro Rocha, encargado de un local de indumentaria, indicó: "Las ventas en el local están muy bajas. La crisis económica afectó mucho y hemos vendido bastante menos que el año pasado. Entra menos gente, y la que ingresa compra menos que antes".

La difícil situación no sabe de rubros y afectó a todos por igual. Nelly trabaja en una juguetería en otra galería y también se vio afectada.

"Han bajado mucho las ventas en el local. No se ve movimiento prácticamente en la galería y siempre para estas fechas suele haber mucho más. Hay meses que se me hace difícil poder pagar el alquiler, a pesar que acá pagamos un único monto entre todos los comerciantes", explicó.

Una galería ubicada en calle San Martín, entre Pedernera y Lavalle, tiene el cuadro más desolador de todos. Funcionan los primeros cuatro locales y, en medio del lugar, unos percheros y mesas bloquean el camino. Al fondo, una oscuridad que trata de disimular los siete comercios con los vidrios totalmente empapelados con papel de diario.

"Acá la estamos piloteando como podemos. Los locales del fondo están cerrados porque los comerciantes no pudieron pagar el alquiler, no les alcanzaron las ventas diarias para afrontar ese gasto", aseguró el empleado de una tienda de ropa de ese paseo de compras.

A la caída del poder adquisitivo que padece la gente gradualmente hace cuatro años, los encargados de los locales ubicados en las galerías le suman la desventaja de la poca visibilidad que tienen.

"Tener un local en una galería tiene sus pro y sus contras respecto a uno que da a la calle. Como ventaja, uno sabe que cuando se cierra la galería a la noche, nadie va a tocar tu negocio. Pero también circula menos gente que en la calle", indicó otra comerciante de la galería Sananes.