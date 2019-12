La Toma: empezaron las tareas de limpieza en la planta de agua

La Municipalidad de La Toma comenzó con los trabajos de limpieza en las piletas y el predio de la planta potabilizadora que la gestión anterior dejó en total abandono, aseguró el nuevo intendente de la localidad, Ernesto Nader Ali. Aseguró que las tareas se realizarán lo más rápido posible para optimizar la calidad del líquido vital.

Tras la asunción en el cargo hace una semana, el jefe comunal se encontró con inconvenientes en el agua que consumen los vecinos de la localidad y se comprometió en darle prioridad al mejoramiento del servicio. "En la planta potable había problemas de abandono, suciedad, falta de productos y de potabilización. Tenemos grandes dificultades en las tres piletas de reservorio debido al estado de mugre y dejadez total. Estamos sacando todo el barro que se encuentra en el fondo de cada una", detalló Ali.

San Luis Agua brindó una capacitación técnica a los empleados municipales para poder iniciar ayer los trabajos de limpieza. El intendente también convocó a bioquímicos de la zona para realizar los análisis correspondientes del agua tras el proceso de potabilización. "Queremos que los hagan en forma periódica. Es un tema que nos preocupa bastante, y lo vamos a resolver a corto plazo", aseguró.

"El predio estaba en un estado de descuido total. Hicimos un pedido de 10 mil litros de cloro y nos encontramos que no teníamos un reservorio para ponerlo", denunció.

La planta potabilizadora municipal se alimenta del Río del Rosario y distribuye agua a unos 4 mil usuarios de la zona. "Cuando hay sequía y el río no puede abastecerla, se obtiene agua de una perforación equidistante a la distribuidora que trabaja con un tablero de bombeo. Este se quemó y fue enviado para que lo repararan a Río Cuarto. Pero el sistema no está arreglado y restaurarlo supera los 300 mil pesos. Nosotros deberemos afrontar los gastos", describió.

Un desorden general

Ali dijo que encontró una Comuna en un estado mucho más grave del que pensaba. "No se estaba cumpliendo con los presupuestos básicos en cuanto a los servicios públicos, por eso los estamos digitalizando, porque no sabemos la cantidad de contribuyentes. Había empleados que no tenían ART y el parque automotor municipal era inexistente. Tenemos tres vehículos, una retropala, un camión compactador y un tractor, ninguno tenía seguro. A pesar que funcionan, su estado no es óptimo. Son los únicos con los que cuenta la Municipalidad", manifestó.

Resaltó que su gabinete está integrado por jóvenes, en su mayoría mujeres, entre quienes se encuentran “jóvenes líderes” y funcionarios públicos que pertenecían al Plan Solidario.

También adelantó que las asambleas barriales definirán en los próximos días qué otras obras serán prioritarias en La Toma. "Queremos instituir a las reuniones vecinales como un método de conducción para la localidad", precisó.