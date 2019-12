El renacer de la EFI Juniors tiene mandato femenino

En la cancha de fútbol de césped sintético del Club EFI Juniors un equipo de inferiores enfrenta a Defensores del Oeste. La bandera azul, blanca y roja, de unos 4 metros, cuelga del alambrado perimetral casi pegada a las mamás y los papás de jugadores locales. A unos 15 metros, en el ingreso al club ubicado en la avenida Fuerza Aérea de la capital puntana, un grupo de mujeres cobra entradas, atiende la cantina, anota, lleva y trae papeles y pelotas. Es la nueva comisión directiva que asumió el viernes en la EFI, tras las elecciones.

La lista encabezada por la actual presidenta, Laura Sánchez, es ciento por ciento femenina. Diecisiete mujeres tomaron las riendas de la institución, que estuvo intervenida durante más de un año, a pedido de varios padres. José Latini, profesor de educación física, exjugador y entrenador del "Tricolor", fue designado para hacerse cargo en ese período. Ahora les pasó la posta. “Todas somos socias y madres de jugadores”, aseguró la nueva mandataria y destacó que aprendieron mucho colaborando con Latini.

Laura tiene un hijo, Matías, que empezó en el club hace cinco años; hoy integra la Primera y la Reserva. Sánchez asegura que Martín Ferrara, su marido, fue de los primeros que sintió inquietud cuando veía que “había irregularidades en el club”, antes de la llegada de Latini. Y destacó que Ferrara la respalda y aconseja en cada paso.

—¿Cómo surgió la idea de armar una lista?

—Estuvimos un año ayudando al interventor. Al principio yo no quería integrar una lista, porque vengo desde hace mucho tiempo y es algo muy desgastante. Lo hablé con mi marido, él me apoyó y se me ocurrió armar algo solo con mujeres. Busqué gente que se pusiera la camiseta y armé un grupo hermoso. Lo que les pedí es que así como entramos todas juntas, tenemos que terminar todas juntas.

—¿Cómo están organizadas?

—Todas las integrantes de la comisión tiene un rol: unas hacen la merienda para los chicos, otra está a cargo del marketing, hay cuatro secretarias, tesorera y protesorera. Estamos organizadas porque cada una tiene su trabajo y responsabilidades.

—¿Qué deportes tiene la EFI?

—Tenemos todas las categorías de fútbol. Al femenino lo incluimos en las inferiores. También sumamos hockey femenino y el año próximo agregaremos el masculino, porque vinieron muchos varones a preguntar.

—¿Cuáles son sus prioridades?

—Esta es una zona muy vulnerable, por eso tenemos muchas becas para los niños. Además de lo deportivo queremos resaltar lo social. Intentaremos hacer un convenio con la Facultad de Psicología, para contener a los chicos. Y ya tenemos uno con un profesorado de educación física. Los alumnos hacen las prácticas acá, así, ayudan mucho a los entrenadores. También hay un acuerdo con la escuela "Apadis". Somos el primer club que incluye deportistas con capacidades diferentes y tiene una categoría de fútbol recreativo exclusivo para ellos. Este año vinieron una vez por semana y el próximo volveremos a firmar el convenio. Otro eje de la gestión es la disciplina, eso no lo vamos a negociar.

—¿Qué tienen planeado para las Inferiores?

—Exequiel Bea (campeón con Villa de la Quebrada) va a estar a cargo de las Inferiores, queremos que el club vuelva a ser una cuna de jugadores. Pero también le remarcamos que ahora la disciplina va a ser muy estricta tanto en el caso de los padres como de los niños. Para que él coordine el juego, pero también esté al tanto de la conducta.

—¿Qué otros proyectos planean para el 2020?

—Este año la Reserva salió campeona en el Apertura. Trabajamos mucho para eso: los llevamos al gimnasio, pedimos el Campus de la ULP, los esperábamos con el desayuno. Fue un trabajo hermoso. Y en el 2020 apuntaremos a la Primera. Vinieron varios a ofrecerse para el cargo de técnico, estamos analizando antes de decidir. Nuestro objetivo es clasificar al Regional.

—Van por todo.

—Sí, vamos por todo. Del 21 al 24 de febrero organizaremos un campeonato infantil para 2010, 2011 y 2012. Vendrá Ferro de Buenos Aires y hay muchos más interesados.

La comisión

Presidenta: Laura Sánchez

Vicepresidenta 1ª: Natalia Aguilera

Vicepresidenta 2ª: Andrea Albelo

Secretaria: Elena Morán

Prosecretaria: Silvina Pereyra

Tesorera: Susana Pérez

Protesorera: Rita Gauna

1ª Vocal: Daniela Romero

2ª Vocal: Romina Miranda

3ª Vocal: María Lourdes Quiroga

4ª Vocal: Gabriela Leguizamón

5ª Vocal: Johana Orozco

1ª Vocal suplente: Marisa Navarro

2ª Vocal suplente: Marcela Ciccociopo

3ª Vocal suplente: Dina Natalia Pozo

4ª Vocal suplente: Maricel Medina

5ª Vocal suplente: Marina Celeste Irustia