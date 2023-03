Héctor Martín: "Al llegar a esta instancia nadie te regala nada"

EFI Juniors es el encargado de llevar la bandera del fútbol capitalino y por riqueza en el plantel es claramente el máximo candidato a llevarse el título de monarca provincial del fútbol puntano. Este domingo ante Sarmiento de Tilisarao en el "Osvaldo Centioni" de Villa Mercedes buscará dar el último paso rumbo a la final que se jugará en el Estadio Único de La Pedrera.

Para Héctor Martín, el entrenador del "Tricolor", el mote de ser el rival a vencer no le parece que les quede bien, aunque no le escapa a la presión. "No nos sentimos los candidatos. Dentro de la cancha somos once contra once y todo puede pasar. Una mala tarde te puede dejar fuera de la pelea. Nosotros somos un equipo más, que hemos hecho las cosas muy bien independientemente de si ganamos o perdemos".

Está claro que Martín y los suyos quieren la copa e irán por ella: "Es una copa importante para nosotros, todos los equipos de la provincia quisieran jugarla, pero es un privilegio de algunos pocos. Lo más determinante para nosotros es que te da la posibilidad de jugar otra vez un Torneo Regional Federal Amateur, por eso queremos ganarla".

EFI viene sosteniendo en los últimos años un nivel que le permite ser de los mejores equipos de la Liga Sanluiseña. Siempre animador, siempre competitivo y seductor para muchos jugadores que quedan en el limbo que existe entre el Federal A y la liga local, una tarea para nada sencilla.

"Es difícil consolidar un grupo, nuestro fútbol es muy amateur y no es sencillo poder conseguir el sentido de pertenencia. Cada año que comienza vienen equipos de otras ligas a buscar a los mejores jugadores con la seducción del dinero y casi nunca se puede armar un grupo que empiece y termine un campeonato. Por ejemplo, hay varios en las ligas del sur de Córdoba que con lo que le pagan por mes o por partido a un jugador es casi lo que cobra todo un equipo en San Luis, entonces con eso es imposible competir. Pero bueno, tenemos la idea de que los chicos crezcan y que lo puedan ver desde otros lugares", aseguró Martín.

En 2022 el último campeón del Torneo Provincial fue Unión San Luis, que derrotó a Alianza de Villa Mercedes en La Pedrera.

Pensando netamente en el partido de mañana, a las 20 en cancha del "Pitojuan" mercedino, el entrenador tiene un plan para instalarse en la final. "Vi el partido en el que Sarmiento eliminó a Newbery, es un equipo aguerrido, que basa un poco su ataque en la disputa de la segunda pelota. Ojalá nos encontremos un buen piso, siento que va a ser difícil, pero a nosotros nos viene bien eso, porque tenemos jugadores de buen pie; intentaremos salir a buscar el gol de arranque para después administrar lo mejor posible la ventaja, pero como te dije va a ser un partido duro, difícil. Esperemos que no prime el juego brusco porque en este tipo de instancias sabemos que nadie quiere regalar nada", analizó el DT.

La primera semifinal se jugará esta noche a las 20 en el "Osvaldo Centioni" entre Ranqueles de Nueva Galia y San Martín de Merlo, en un partido que realza la copa provincial, ya que se enfrentan dos equipos de dos de las localidades más distantes de San Luis con 348 kilómetros.

Sobre ese partido, Martín dijo: "Es un hermoso cruce la otra semifinal, tanto San Martín de Merlo como Ranqueles de Nueva Galia vienen haciendo las cosas muy bien, conozco algunos chicos del sur que están jugando en Ranqueles y creo que será un partido en el que se equivoque lo va a pagar caro".

Redacción/MGE