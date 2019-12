San Luis tendrá por lo menos una fecha del TC en la temporada 2020

Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, dio a conocer el calendario parcial para la temporada 2020, y allí aparece designada la decimoprimera fecha para San Luis.

Así, la "máxima" estará disputando en suelo puntano la primera competencia correspondiente a la Copa de Oro, entre el 11 y el 13 de septiembre.



Además, quedan cuatro escenarios por definir, por lo que no es descabellado pensar en otra fecha para San Luis.



Lo que ya se sabe y está oficializado es que Viedma será el punto de inicio, el 16 de febrero, y continuará en Neuquén el 8 de marzo, autódromo que también será sede del Gran Premio Coronación el 29 de noviembre.



"Creo que a Rafaela, y digo creo porque tenemos que ultimar algunos detalles, vamos a ir una sola vez en el 2020. El 31 de mayo iremos a Termas; tenemos en julio Posadas; en agosto Concordia y San Juan; en septiembre, San Luis; la penúltima será en La Pampa; los primeros días de octubre será Paraná y en mayo estaremos en San Nicolás", anunció el mandatario.



Cuando se lo consultó sobre un posible regreso del TC al Autódromo de Buenos Aires, Mazzacane se sinceró: "Hace cuatro o cinco meses tuvimos conversaciones y después no tuvimos más charlas. El doctor Santilli quedó en comunicarse, pero veo difícil que en el 2020 volvamos a Buenos Aires. Hay algunas trabas, pero al margen de eso, estamos acostumbrados a ir cerrando las fechas y tenerlo casi listo en los primeros días de agosto. Veremos si podemos sentarnos a hablar para el 2021".



En referencia al reglamento técnico, Mazzacane sostuvo: "Hace dos años que no cambiamos el reglamento técnico y hemos logrado una paridad muy buena, y eso lo hacen los pilotos y sus equipos también. Agustín Canapino comenzó mal el año y, con el paso de las carreras, ha revertido su funcionamiento y logró nuevamente el campeonato; un merecido campeonato".



Otro de los temas charlados fue el alejamiento de Matías Rossi de la divisional, tras 17 temporadas dentro del TC.



"Matías vino a hablar conmigo, me explicó su situación y me parece fantástico que quiera continuar su carrera en el exterior. Tomó una decisión y me parece bien para su futuro. La imagen de Matías Rossi es importante, pero el Turismo Carretera está por sobre todos los pilotos, y eso lo ha demostrado la gente que sigue a la categoría", expresó.



Respecto a la sanción que aún recae sobre Alberto Canapino, con la suspensión por tiempo indeterminado por un episodio en la competencia de San Juan con un oficial de la ACTC, Hugo indicó: "Es una decisión de la CAF. Seguramente habrá hecho un análisis y si no levantó la sanción, debe tener motivos suficientes para no hacerlo".



Por último, el presidente de la ACTC analizó la primera temporada del TC Pick Up y confirmó que el calendario 2020 comenzará el 22 de marzo, en La Plata. "Es una categoría que creció enormemente. Sabíamos que, cuando pusimos en marcha este proyecto, íbamos a tener un crecimiento. El año que viene habrá más vehículos y tratamos de crecer sobre bases sólidas".

Algunos cambios



Pasan las horas y el movimiento en el parque de la categoría más destacada del país es constante.



Agustín Canapino: el 4 veces campeón perderá a Federico Benavídez, quien hasta la última fecha del 2019 fue el encargado del Chevrolet. A pesar de esa baja, el staff técnico se mantendrá con Alberto Canapino a la cabeza de todo el conjunto de chasis y motor.



Mariano Werner: desvinculado de Marcelo "Machete" Esteban, el entrerriano pasará a contar con la motorización de "Rody" Agut. El auto continuará siendo atendido en San Nicolás por Ulises Armellini, ahora todo regenteado por Marcelo y Alejandro Occhionero.



Facundo Ardusso: seguirá en el equipo Renault Sport Torino Team, que ya no tendrá ingeniería de Maxi Juárez, pero sí la continuidad de Gabriel Massei. La gran noticia es que Marcelo Ambrogio y su grupo se sumarán en el área técnica.



Matías Rossi: luego de 259 competencias, 25 victorias en finales, 65 triunfos en series y 38 pole positions, el campeón 2014 no estará el próximo año en Turismo Carretera, categoría que lo vio debutar en 2003. El de Del Viso correrá en el Stock Car de Brasil, continuará en Súper TC2000 y seguiría en Top Race.



Guillermo Ortelli: la novedad es que volverá a contar con la motorización de Ezequiel Giustozzi, con quien ya trabajó tras alcanzar el título en 2016.



Facundo Della Motta: ya no integra el equipo Las Toscas Racing y recalaría en el Sportteam de Sergio Polze para subirse a un flamante Torino.