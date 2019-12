Lo chocó un conductor ebrio cerca de donde otro mató a su hijo

Jaime Ascurra busca la forma en que la ausencia obligada de su hijo Diego se haga menos dolorosa. Se lo arrebató un automovilista alcoholizado que lo embistió la madrugada del domingo 3 de noviembre, cuando el joven de 30 años andaba en bicicleta, entre el puente Favaloro y la primera rotonda de la Vía del Peregrino. Como si fuera una burla del destino, antenoche Jaime fue embestido por otro conductor ebrio, a metros de donde murió su hijo. Eso reavivó su necesidad de pedir “que haya más operativos de tránsito y controles de alcoholemia”.



La proximidad de las fiestas de Fin de Año removió el dolor y la necesidad que Jaime siente en forma permanente de que la Justicia resuelva el caso de su hijo, porque mientras su familia arrastra su pesar, el causante de la tragedia, Sergio Daniel Candia, de 25 años, que embistió a su hijo con un Volkswagen Gol, “vive como si no hubiera pasado nada, se muestra en sus redes sociales en reuniones y fiestas, tomando alcohol y divirtiéndose”, dice.





Desde que su hijo murió atropellado, Jaime no deja de pensar en lo absurdo de que alguien cause la muerte de otra persona con solo consumir alcohol y salir a manejar sin control propio ni de los entes que tienen esa función. En eso pensaba el domingo, a las nueve y media la noche, cuando estaba parado con su auto en el semáforo de la segunda rotonda de la Vía del Peregrino, esperando la luz verde.



De pronto escuchó el ruido de una frenada brusca. Cuando miró por el espejo retrovisor, vio un auto blanco, un Chevrolet, que ya estaba casi junto al suyo. Y embistió a su auto en el costado derecho de la parte trasera. “Me impactó muy fuerte, yo iba con mi señora y mi hija”, contó.



El choque causó daños en los dos vehículos. Un rato después llegó la Policía y le hizo una prueba de alcohol al conductor de 55 años que protagonizó el choque. “La pericia demostró que tenía 1,79 de alcohol en sangre”, cuando el máximo permitido para un conductor particular es 0,50.