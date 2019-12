Secuestraron a su papá para robarle 15 mil pesos y pide ayuda en las redes

Manuel Ynmenson, excandidato a intendente por "Juntos Podemos", no sabe cómo ayudar a Humberto, su padre. Hace tres días el jubilado de 78 años fue interceptado por un delincuente que primero fingió conocerlo, para lograr que el anciano subiera a su auto y luego, tras amenazarlo con matarlo con un arma de fuego que no tenía, buscó atemorizarlo con un cuchillo y, en un forcejeo, le pegó en el rostro hasta hacerlo sangrar y le robó los 15 mil pesos que tenía. Por eso su hijo pide a través de la red social Facebook a cualquier persona que tenga algún dato del asaltante se lo haga saber para dar con él.



Manuel dijo que también ha averiguado por su cuenta si alguna de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos al lugar donde fue abordado su padre y donde, finalmente, pudo escapar del ladrón, captó alguna imagen del delincuente y del auto que conducía. Pero hasta el momento sus averiguaciones no habían dado fruto, a un margen de que los policías de la Comisaría 10ª investigan el caso.



El asalto sucedió el sábado, alrededor de las 10:30. "Mi papá hace un par de años que vive con mi hermana porque ya no podía vivir en el campo", contó Ynmenson. El jubilado reside en calle Guido y todos los días compra en un comercio cercano al barrio 960 Viviendas.



Eso hizo el sábado. Compró pan. Cuando salió un joven, como de unos 30 años, que acababa de bajarse de un Renault 12 claro, lo saludó. "¿No te acordás de mí?", le preguntó.



Humberto no alcanzó a dilucidar si en verdad lo conocía. Y antes de que pudiera recordarlo el del auto le consultó: "¿Para dónde vas?".



—Voy para lo de mi hija—le respondió el jubilado.



—Dale, te llevo. Yo sé donde vive tu hija. Subí—le contestó el hombre.



Cuando estaba subiendo al coche, el extraño le preguntó a Humberto si tenía cambio de mil pesos porque tenía a su padre internado. "Ahí mi papá se dio cuenta de que tenía otras intenciones. Por eso le dice 'mirá, tengo 500'", relató Ynmenson.



Pero ya era tarde. El anciano ya estaba en el Renault. Ya adentro y al volante, el ladrón dejó de fingir. "Dame toda la plata", le decía.



"Lo llevó desde Tallaferro y León Guillet hasta Besso, ahí giró hacia el sur, hacia Zoilo Concha, volvió hasta la Guayaquil y después volvieron a girar al norte y, entre Pringles y León Guillet, por Guayaquil, frente de un supermercado chino, paró el auto", contó.



Fue cuando el ladrón se puso más violento. "Lo amenazaba con que le iba a pegar un tiro y mi papá le dijo, al final, "bueno, pegame", porque pensaba que si tuviera un revólver ya se lo hubiera pegado", narró el hijo. En eso el delincuente sacó un cuchillo y comenzaron a forcejear. El ladrón le pegó, al menos, dos trompadas en el pómulo izquierdo.



"El corte que mi papá tiene ahí no sabe si fue producto de los golpes o si lo cortó con el cuchillo", agregó.



Cuando el anciano vio que todo solo iba a ponerse peor, que el delincuente se tornaba más agresivo, le entregó todo lo que tenía, 15 mil pesos, y salió del coche. El asaltante siguió en dirección al barrio 960 Viviendas.