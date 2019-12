Villa Mercedes: endurecen las sanciones contra los que infrinjan la ley de tránsito

Ayer la Emergencia Vial se convirtió en ordenanza después de que el cuerpo completo de concejales dieran su voto positivo. La normativa apunta a que el Ejecutivo municipal pueda endurecer las sanciones contra los infractores de tránsito, por eso suspendieron el pago voluntario de las multas, impulsaron la creación de una alcaldía para arrestos y conformaron una junta consultiva que los asesorará permanentemente.



El proyecto fue propuesto por el intendente Maximiliano Frontera y, tras ser debatido en la comisión del Concejo Deliberante, consiguió el acompañamiento de los tres bloques.



"Es un compromiso que Frontera y Bailone hicieron con la ciudad porque en cada barrio que recorrían les pidieron tomar cartas sobre la inseguridad, la cantidad de muertes y el caos vehicular. Queremos que nuestros ciudadanos vivan en paz, celebro el apoyo de todos, que hayan aportado ideas y nutrido los articulados porque nos compromete a todos. Así damos las herramientas para que modifiquen las partidas presupuestarias para compra de equipamiento y principalmente el recurso humano, porque lo necesitan al crear la Policía Municipal y para los operativos de gran magnitud que harán", apreció Nadia Torres, del Frente Unidad Justicialista.



Por unanimidad. El proyecto obtuvo el acompañamiento de los 3 bloques que componen el cuerpo legislativo.





Con la nueva ordenanza, quedó suspendido el pago voluntario de las multas, que beneficiaba con un descuento del 50% al valor de la sanción, y la posibilidad de realizar trabajos comunitarios. Ambas acciones aplican a quienes hayan bebido alcohol o ingerido estupefacientes antes de conducir; corran carreras en la vía pública; no tengan licencia de conducir ni frenos en el vehículo; lleven a bordo más de las personas permitidas; manejen sin casco en motos, sin luces o por arriba de dos personas; circulen en contramano, sobre las bicisendas o veredas, sin las luces bajas; no respeten los semáforos, las indicaciones de los inspectores o la velocidad establecida; y a quienes utilicen el celular.



"Vamos a darle publicación al registro municipal de antecedentes de tránsito, porque todos debemos saber quiénes están habilitados a conducir y quiénes no. Además, hay que producir un mapa de siniestros, dónde ocurren los más graves, los de mortalidad. Esta tarea va a servir para planificar un verdadero plan integral", consideró Carlos Andreotti, de San Luis Unido.



El bloque añadió el artículo que crea una alcaldía, para concretar arrestos por faltas graves, tal como lo prevé el Código Municipal de Faltas. "No es mano dura ni ponerse en represor, sino ser justos", sostuvo el edil.

La normativa también establece la creación de una junta consultiva integrada por dos representantes del gabinete comunal, dos ediles y un miembro del Tribunal de Faltas.