Santa Fe: una joven denunció que su novio la golpeó, en un video que compartió en Facebook

Una joven de 21 años denunció, a través de un video, que su novio la agredió brutalmente en su vivienda de María Juana, una localidad santafesina del Ddepartamento Castellanos.

La víctima, de nombre Débora Actis, subió la grabación en su cuenta de Facebook, en la que se la observa con el rostro bañado en sangre y con temblores en el cuerpo.

"Dejo este video para que sepan que Ramiro Cornalis fue el culpable de todo esto si algo me llega a pasar", dice, en referencia a su pareja, un hombre de 28 años.

"Necesito ayuda", agregó desesperadamente Actis, en el mensaje que posteó.

Más tarde, en diálogo con La Voz de San Justo, se explayó sobre el hecho.

"Todo comenzó cuando llegamos a casa después de haber estado cada uno con sus amigos en el boliche. Antes de ir ya habíamos discutido. Entonces yo estaba decidida a dejar la casa, a irme", relató la joven, quien mantenía una relación con Cornalis desde hacía dos años.

Y, continuó: "Él llegó cerca de las 7 de la mañana, le dije que regresara a las 11, que yo me iba a llevar todas mis cosas y me mudaba. Ahí se puso como loco, empezó a gritarme, a insultarme, maltratarme".

"Ya había llamado a un flete para que en horas de la mañana viniera a hacer la mudanza, porque mi hija y yo nos íbamos de esa casa, ya no podía seguir viviendo así", añadió la mujer.

Actis precisó que cuando ella intentaba ingresar a la habitación su novio la agarró de los pelos y la arrojó al piso: "Yo pude levantarme y salir corriendo, pero luego me alcanzó y me tiró contra la cama, ahí me golpeé la cabeza contra el filo".

Tras lo sucedido, su pareja escapó, mientras que la denunciante fue trasladada a un centro de salud debido a las heridas sufridas.

En la mañana de este jueves, el presunto agresor se dirigió a una comisaría para declarar que "no había hecho nada", pero quedó demorado porque Débora había radicado la denuncia. No obstante, horas más tarde recuperó la libertad.

Ramiro Cornalis, el agresor. Foto: Medios