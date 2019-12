Las reinas de la Vendimia pidieron que se revea la ley de minería

“No hay nada que festejar, sin agua no hay vendimia”, sostuvieron. Y peligra la fiesta. Residente también criticó la postura del Gobierno Provincial.

La manifestación de los mendocinos en contra de la nueva ley de minería sumó otra protesta: la de las reinas. Las representantes del pueblo se manifestaron en contra de las modificaciones, solicitaron que se revean y advirtieron que si el gobernador Rodolfo Suárez no da marcha atrás con la medida, no se llevará a cabo la tradicional fiesta: “No hay nada que festejar, sin agua no hay Vendimia”.

“Nos unimos al pueblo de Mendoza que se ha manifestado en contra de las modificaciones a la Ley 7722 que regula la actividad minera”, sostuvo a través de un comunicado la CORENAVE (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia).

“Haciendo caso omiso al reclamo de la marcha más grande de la historia en la provincia, el Gobierno ha decidido promulgar las modificaciones igual, pasando por arriba de los mendocinos y mendocinas que pacíficamente pidieron el veto", reclamaron y apuntaron Suárez “frente a la negativa para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes como cianuro o ácido sulfúrico”.

La reforma a la Ley 7.722 de minería generó una multitudinaria movilización, que se originó en San Carlos, en el valle vitivinícola de Uco, y se dirigió a la Casa de Gobierno de Mendoza, durante la cual hubo incidentes que dejaron más de 40 detenidos y 16 policías heridos.

Con la nueva decisión del Gobierno, ahora se habilita el uso de cianuro y ácido sulfúrico, elementos que antes prohibía.

Residente, molesto

El cantante puertorriqueño publicó un vídeo en apoyo a la lucha por la defensa de la ley 7722 en Mendoza y denunció la represión del gobernador Suárez del pasado lunes.

"Esta situación se va a volver una cuestión internacional porque el agua es de todos los mendocinos y del planeta entero", aseguró a través de las redes sociales.