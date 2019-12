Miguel Baldoni se llevó el mayor galardón de la noche

Miguel Baldoni tuvo un año de novela y lo cierra de la mejor manera. El piloto puntano, que salió campeón argentino de Rally, fue destacado anoche con la estatuilla mayor en la Fiesta Provincial del Deporte que organizó el Círculo de Periodistas Deportivos de San Luis. Había varios candidatos para quedarse con el galardón, entre ellos Alfredo Villegas (campeón panamericano de pelota a paleta), Martina Del Trecco (futbolista de River Plate), Milagros Sánchez (la polista viene de ser subcampeona en Palermo con La Dolfina) y Joana Bolling (jugó el Mundial de handball para "La Garra"). Pero en una votación muy reñida, la balanza se inclinó para el lado del piloto que ganó de forma brillante el Rally Argentino.



"Este premio es un mimo al alma. El campeonato estuvo durísimo. Peleamos de igual a igual con equipos muy competitivos. Es hora de festejar y compartir esto con la gente que siempre está y trabaja para que estemos en la pelea", dijo con voz firme y segura Miguel Baldoni.



Fue una fiesta sensacional. Hubo 36 ternas y 15 menciones especiales. Los mejores deportistas de la provincia se reunieron en la Sala "Hugo Del Carril" para ser reconocidos. No faltaron las lágrimas. La emoción estuvo al orden del día.



Si bien es cierto que no fue fácil la elección, primero de las ternas y después del gran ganador de la noche, los periodistas coincidieron en que esta fue una gala muy especial, ya que había deportistas de alto nivel y de mucha paridad. "No fue fácil. Había que elegir a uno y después de varias reuniones y debates, se llegó a una conclusión", dijo Javier Villegas, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de San Luis.



La Fiesta tuvo todos los condimentos. Se mezcló juventud con experiencia. Las ternas no fueron el único momento emotivo de la noche, ya que las menciones hicieron aplaudir de pie a deportistas, periodistas y al público.



Fue una noche mágica. Una noche donde los periodistas, como cada año, premiaron el esfuerzo de los deportistas. Si bien es cierto Miguel Baldoni se quedó con el oro, el que ganó fue el deporte. Todos se fueron contentos y prometieron esforzarse el doble para estar nuevamente ternados.

LOS GANADORES

Ajedrez: Francisco Farhat

Atletismo: Verónica Filippa

Automovilismo nacional: Miguel Baldoni

Automovilismo provincial: Cristian González

Básquet: Julián Sola

Bochas: Nicolás Andino

Boxeo: Fabricio Bea

Cestoball: Santiago Frontera

Ciclismo: Tomás Moyano

Ciclismo de montaña: Santiago Chiesa Bachey

Equitación: Florencia Gay

Escalada: Valentín Sternik

Fútbol nacional: Martina Del Trecco

Fútbol provincial: Fernando Saconi

Futsal: Santiago Gómez

Gimnasia: Guillermina Santarone

Golf: Lorenzo Bick

Handball: Joana Bolling

Hockey sobre césped: Lionel Vezzozo

Judo: Keysi Perafán

Karate: Román Rojas

Lucha: Rocío Fuentes

Motociclismo: Juan Felipe García

Newcom: Claudia Guzmán

Natación: Valentina Arce

Pádel Menores: Valentino Acosta

Pádel Profesional: Daniel Gutiérrez

Patín: Sofía Micarelli

Pelota Paleta: Alfredo Villegas

Polo: Milagros Sánchez

Rugby: Juan Ignacio Latorre

Taekwondo: Milagros Mercado

Tenis: Martina Bernal

Tenis de mesa: Juan Vitale

Turf: Gonzalo Riquelme

Vóley: Sergio Frías

MENCIONES

1 – Atlético Concarán

2 – Departamento de Futsal de la Liga Sanluiseña de Fútbol

3 – Estefanía González

4 – Alberto Mendoza

5 – Selección Masculina de Cestoball San Luis

6 – Gonzalo Leiva

7 – Alfredo Rojas

8 – Nerea Livoni

9 – Cecilia Anzulovich

10 – Agostina Sol Santín

11 – Moto Club San Luis

12 – Carla Vidal

13 – Tiro Federal Argentino San Luis

14 – Club Sportivo Villa de la Quebrada

15 – Emilio Domínguez