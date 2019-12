Murió por un golpe en la cabeza e investigan si fue un homicidio

Nueve días transcurrieron desde que Franco Velázquez fue llevado al Hospital San Luis, ya con severas consecuencias por un golpe en la cabeza, hasta que se produjo su muerte, el pasado 24 de diciembre a la mañana. Ahora, los policías del Departamento Homicidios tienen por delante la misión de esclarecer cómo fue que el hombre de 42 años terminó con esa grave lesión, si en ella intervino otra persona, si fue accidental o intencional, según explicó ayer el jefe del referido departamento policial subcomisario Javier Sosa.



El hecho al que por ahora investigan bajo la carátula “Averiguación muerte” ocurrió el sábado 14 de diciembre en el barrio Pabellón Argentino, entre las 14 y las 16 horas.



Velázquez quedó tirado en la vía pública, por calle Falucho, una media cuadra al norte de Aristóbulo del Valle, y fue socorrido y llevado por una hermana hasta su domicilio, que queda cerca del lugar donde lo encontraron, comentó el jefe de Homicidios.



Esta familiar hizo la denuncia. Indicó que en esa franja horaria Velázquez habría estado con una persona que también sería de la zona, con quien tuvo una pelea. En esa circunstancia ocurrió la agresión, según contó la pariente. “Ella dijo a modo general de quién se trata. No sabemos si el ataque fue con golpes de puño o a patadas, o si se utilizó algún elemento”, refirió el subcomisario.



“Si bien llamaron a una ambulancia, no sé porqué circunstancias finalmente el hombre se quedó en su casa, no fue a ningún centro de salud. Al otro día, es decir, el 15, los familiares vieron que estaba mal, con convulsiones, y lo llevaron al Hospital San Luis. Después de hacerle los primeros estudios, los médicos determinaron que tenía una lesión muy grave en el cerebro. Estaba en una situación prácticamente irreversible, muy grave”, dijo Sosa.



El mismo 15 a la noche, la Policía recibió la denuncia. En primera instancia, fue la comisaría de jurisdicción, la 6ª, la que se hizo cargo de las actuaciones. Los investigadores de esa dependencia realizaron las primeras diligencias y el pasado viernes 27, es decir, tres días después del fallecimiento, la causa pasó a Homicidios. El jueves 26 hicieron la autopsia.



Ayer a primera hora de la mañana, los policías de Homicidios realizaron una inspección ocular en el sitio donde el hombre quedó malherido. “Trabajamos con personal del Departamento Policía Científica. Se hizo planimetría, vistas fotográficas. Hemos avanzado bastante”, comentó el jefe policial.