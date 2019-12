Al menos 270 pacientes dejarán de viajar para tratarse el cáncer

Los profesionales del Centro Oncológico Integral ya ejecutan tareas a instancias del nuevo acelerador lineal.

La directora del Centro Oncológico Integral de San Luis, Romina Brombin, informó que durante 2019 un total de 270 pacientes de San Luis, Merlo y Villa Mercedes, comprendidos por 70 no mutualizados y 200 mutualizados, tuvieron que viajar a otras provincias para tratar el cáncer. Con la habilitación del acelerador lineal, aparato que permite la aplicación de técnicas específicas contra la enfermedad, podrán seguir sus tratamientos en San Luis y dejarán de sufrir el desarraigo que les provocaba el traslado a otros centros de salud. Luego de que el gobernador Alberto Rodríguez Saá inaugurara las instalaciones, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, mantuvo una charla con el equipo de Radioterapia en la que dejó constancia de la habilitación del servicio, con lo que desde ayer los especialistas se encuentran trabajando.

"Esto es un gran beneficio para la gente. Muchas veces tenían que viajar por 4 o 5 semanas, con todo el desgaste anímico y físico que implica, sumado a que se trata de técnicas en las que el paciente tiene miedo; ahora pueden tratarse en la ciudad e incluso volver a sus hogares diariamente para estar en compañía de sus familias", señaló la jefa del Servicio de Radioterapia, María Pamela Martínez.

La doctora graficó que el tratamiento del cáncer consta a grandes rasgos de tres etapas: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Esta última permite un control, actúa sobre una zona determinada e intenta prevenir la aparición de una enfermedad tratada previamente. Con el acelerador lineal se pueden aplicar estas técnicas y según afirmó, permite tratamientos cortos, específicos y de baja toxicidad.

La especialista, formada en radioterapia oncológica, es nacida en San Luis pero cursó sus estudios en Córdoba, donde posteriormente desarrolló su trabajo. Allí pudo ver en primera persona cómo afecta a los pacientes del interior del país el hecho de viajar para tratar sus enfermedades. En su reciente incorporación al Centro Oncológico Integral, destacó la vanguardia de la inversión.

"Este equipo tiene un gran potencial. Cuando me propusieron hacerme cargo del proyecto fue fabuloso, he tratado muchos pacientes de San Luis y he visto cómo sufren el desarraigo", manifestó.