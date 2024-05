Pacientes oncológicos volvieron a manifestarse en el Centro Integral

Los pacientes del Centro Oncológico Integral (COI) volvieron a manifestarse frente al edificio de salud. Se niegan al traslado del servicio al Hospital Central “Ramón Carrillo” que propone el Gobierno de la Provincia.

Un grupo de pacientes se reunió con la ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, en Terrazas del Portezuelo. En el encuentro, la titular de la cartera sanitaria les confirmó que hay un proyecto para mover el Centro Oncológico, les mostró planos y les detalló las supuestas ventajas. Sin embargo, la decisión de los pacientes es resistir, seguir manifestando su repudio y hacer visible la situación.

Según comentaron los pacientes que fueron a la reunión con Spagnuolo, les dijeron que van a tener en cuenta sus opiniones, dado que las autoridades se van a reunir con el Gobernador. “Ellos quieren que nos cansemos”, expresaron los manifestantes.

La ministra de Salud dijo públicamente que no sabe qué harán en ese edificio pero aún así evalúan el traslado del servicio.

A pesar del frío, los pacientes oncológicos defienden el lugar en el que reciben sus tratamientos, dado que allí se sienten cómodos y cuidados.

Marcelo, uno de los manifestantes, expresó que analizarán protestar en Terrazas del Portezuelo para ser escuchados.

“Volvimos a convocar para hacer el pedido de no traslado. En Villa de la Quebrada también le manifestamos al señor Gobernador, al Intendente y la Vicepresidenta. Yo fui el que les dije que no se olviden de los pacientes oncológicos”, indicó el paciente del centro de salud.

Los manifestantes destacaron que el COI es su hogar, que mientras se realizan los tratamientos que duran varias horas pueden ver el parque del predio, que les da tranquilidad, algo que no ocurrirá si trasladan el servicio al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

También expresaron que continuarán protestando. Los vehículos apoyan la manifestación con bocinas al pasar por la zona.

“Esta es nuestra casa, nuestro hogar, queremos cuidar esto porque costó tenerlo. No había un servicio así en San Luis, para qué cambiar algo que está bien. Acá nos malcrían, nos cuidan en todo momento. Como toda enfermedad que muchas veces es terminal necesitamos que nos cuiden”, expresó Eduardo, otro de los manifestantes.

“Hay tantas cosas en las que optimizar recursos, porqué lo van a hacer con nuestra salud. Dicen que vamos a estar mejor pero acá estamos bien. Si alguien del Ministerio se toma el trabajo de venir a hablar con nosotros, no una recorrida por los pasillos, sino estar cuatro o cinco horas para sentarse a hablar con los pacientes, se van a dar cuenta de que el 98% no se quiere ir de acá. No queremos ir a un hospital, queremos quedarnos en esta casa. Nos dan herramientas para vivir mejor, de manera digna. Estamos enfermos pero estamos vivos”, expresó otra de las pacientes.

“Este lugar nos da vida, somos familia, es hermoso el tratamiento. Te estás haciendo la quimio y mirás paisajes y te entretienen, allá vamos a mirar paredes. Nos quieren matar, directamente nos quieren sacar el afecto y el cariño”, indicó una manifestante.