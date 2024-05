Centro Oncológico: dicen que no se renuevan los contratos a los médicos

Pareciera que la falta de empatía y la inutilidad han apuntado sus cañones hacia el Centro Oncológico Integral (COI) y a la gente que lo ocupa, sean pacientes o profesionales. Tan inadmisible como increíble. Según el testimonio de los mismos pacientes, el drama radica en que el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Salud, no renovó los contratos de varios médicos especialistas en las distintas facetas oncológicas y muchos se fueron y otros, tapados de trabajo, se resignan a la propuesta de la administración Poggi: esperar meses para cobrar. Recién en julio verán sus primeros ingresos de 2024. El proceso ha generado la salida de decenas de médicos que se fueron de la faz pública. A esta coyuntura se suma que en la semana el Ejecutivo desistió de su plan de trasladar la infraestructura a un ala del Hospital Central "Ramón Carrillo" por la férrea oposición encontrada.

La falta de profesionales sobrepasó de demanda a los doctores que decidieron quedarse a esperar una solución por parte del Estado. Pero aún no llega. Al margen de ese dilema, la demora en los turnos genera múltiples problemas en los pacientes, porque ellos tienen plazos para recibir medicamentos o cumplir con las sesiones de quimioterapia.

Celeste Domínguez es una paciente del COI y vive en carne propia ese calvario de quedarse sin la doctora que la trataba casi a diario. A su médica oncohematóloga no solo no le renovaron su contrato, sino que nadie le avisó que no integraba más el staff profesional de la entidad. Trabajó febrero, marzo y abril fuera de todo convenio y nadie le pagará por esos días a la par de sus pacientes.

“Mi caso fue muy atípico porque en menos de un año después del diagnóstico me tuvieron que tratar, ya que tenía el 99% de la médula con cáncer en septiembre del año pasado. Lo descubrió mi médica hematóloga del Centro Oncológico, que es una gran profesional”, comentó la mujer.

"Se enteró de casualidad, porque llamó al Ministerio de Salud, que no tenía contrato y que no se le renovarían. Trabajó, nos atendió un mes más esperando cobrar lo que le debían, pero eso no ocurrió. Esperó en vano. Solo le ofrecieron esperar siete meses. Ella se negó y se fue a la faz privada. Y nosotros quedamos solo bajo la atención de una sola profesional que, lógicamente, no da abasto con tantos pacientes", afirmó Domínguez en diálogo con El Diario de la República.

"A los pacientes que tenemos el cáncer en la sangre no nos recibe cualquier oncólogo, porque la gran mayoría trabaja con cáncer que nace de un tumor físico en cualquier parte del cuerpo. Lo nuestro es en la sangre, es distinto, y necesitamos ser tratados por un hematólogo especializado en oncología”, contó la paciente.

A raíz de contar con menos doctores, la situación se agrava porque la nómina de pacientes es larga. “La doctora que quedó en el centro no me atendió esta semana. No pudo. Me tenía que atender el lunes, martes o miércoles o una semana después del tratamiento, de la última sesión. Fue la semana pasada porque se necesitan ver los estudios a los siete días y me dieron turno recién para el 17 de mayo. Además, cada intervención, cada sesión, es ordenada, indicada por la médica. Uno no puede ir porque sí. Escribí ya dos cartas a la ministra de Salud y no tuve respuesta", afirmó.