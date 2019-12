Invirtieron unos $25 millones en vacunas por los ajustes de Nación

La salud en el país fue uno de los ámbitos más afectados por la crisis nacional en estos últimos cuatro años. Uno de los ejemplos más representativos fue la suspensión en el envío de vacunas contra la meningitis por parte del gobierno central. En el Ministerio de Salud de San Luis señalaron que ante esta situación, la Provincia tuvo que salir al mercado privado durante estos dos últimos años para proteger a su población y realizar una inversión de 25 millones de pesos para la compra de dosis.

En diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió como Presidente de la Nación y poco a poco comenzó el ajuste en distintas áreas, incluso en las vacunas. Sin embargo, durante 2016 eso no se sintió: "Cada administración hace una programación de compras para que las vacunas vayan siendo recibidas en el país y luego distribuidas a las provincias. El gobierno saliente dejó programado más allá del último día de su gestión. Por eso en el primer año hubo una buena cobertura por parte del, por aquel entonces, Ministerio de Salud, que luego se degrada en Secretaría", recordó Rodrigo Verdugo, jefe de Epidemiología.

Luego siguió: "En el 2017 varias provincias comenzaron a sentir la falta de la vacuna Menveo, la antimeningocócica tetravalente y en 2018 hubo un reclamo generalizado por parte de los jefes de inmunizaciones ante el gobierno nacional por la falta de esta dosis. Hasta este momento San Luis no lo había sufrido, debido a nuestra baja densidad poblacional. Nosotros representamos alrededor del 1% de la población a nivel nacional, por lo cual es muy fácil cubrir nuestra necesidad. De todas formas, San Luis acompañó el reclamo".

No pasó mucho tiempo para que la provincia sintiera el abandono por parte de Nación. En agosto de ese año, el gobierno central emitió un comunicado para anunciar la suspensión en el Calendario Nacional de la aplicación de la vacuna para las chicos de once años (también la deben recibir los bebés de tres, cinco y quince meses). San Luis no acató esto y salió al mercado, por primera vez, para cubrir el faltante.

"La Provincia fue a comprar las pocas dosis que hay, porque al ser una vacuna gratuita del sistema público, no hay un negocio para su venta. El gobierno nacional prometió que en 2019 esto iba a estar solucionado. Esto no sucedió y por el contrario, se profundizó el problema. San Luis tuvo que seguir comprando", explicó Verdugo.

Desde agosto de 2018, el gobierno puntano invirtió más de 25 millones de pesos (13 el año pasado y 12 en el actual).

El jefe de Epidemiología describió la situación actual: "Avanzado este año, el sistema privado no tuvo dosis para la venta, por lo que la provincia se quedó tampoco sin la opción de comprar en el mercado de manera directa. Hoy Nación no está mandando la vacuna y tampoco la Provincia puede comprarla, así que estamos desprotegidos".

Según le manifestaron en el laboratorio, podrían empezar a vender a mediados o fines de enero, por lo cual San Luis en febrero podría volver a cubrir sus necesidades.

El funcionario también se mostró expectante con el cambio de gestión a nivel nacional. Con lo cual espera que se normalice el envío de vacunas.