Balerdi debutó en el Borussia, que derrotó por 5 a 0 a Düsseldorf

A los 78 minutos del partido, Leo Balerdi ingresó a la cancha, en el lugar de su compañero Łukasz Piszczek y ese es quizás el dato que a los puntanos más le interesa en un partido de la Bundesliga. Este sábado el Borussia Dortumnd aplastó a Düsseldorf, por 5 a 0 con el debut del villamercedino en la primera del conjunto alemán.

Los cinco goles catapultaron a los hombres de Favre a la parte alta de la clasificación doméstica y así le devolvió la alegría a los aficionados después de un mes de noviembre complicado.

Un resultado abultado que se suma a la derrota en los últimos minutos del Bayern ante el otro Borussia de la Bundesliga, el Mönchengladbach.

El primer gol fue a los 42 minutos del primer tiempo, el autor fue Marco Reuss; luego llegó otro de Jadon Sancho, a los 52 minutos y el otro a los; el tercero fue de Thorgan Hazard a los 50 minutos; Sancho volvió a mostrar su magia a los 70 minutos y finalmente Reuss metió el último.

Felicidades, Leo! 👏



Leo Balerdi made his official BVB debut, helping us maintain a clean sheet! 🇦🇷 pic.twitter.com/5REPK6VSiq