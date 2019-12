La Cañadense, una super sprint festejó en La Punta

La Cañadense se quedó con la gloria en el Hipódromo La Punta. La ejemplar de Río Cuarto, con Tomás Arrieta en la silla, aventajó por dos cuerpos a Luck And Plus y se adjudicó el Clásico La Punta Super Sprint, la prueba central de la reunión hípica de ayer. La ganadora hizo un tiempo de 44"90 para recorrer los 800 metros y le hizo embolsar a sus propietarios 200 mil pesos. El marcador lo completaron Pulpit Van, Juguete Argentino y Madonna Alfonsina.

La competencia fue de tiro corto. No había lugar para especulaciones. Había que salir rápido de abajo para no correr de atrás. Y así lo hicieron todos los protagonistas, que vinieron muy parejos hasta la señal demarcatoria de los 500 metros. En las últimas tres cuadras de competencia algunos comenzaron a tomar la delantera, Simon Templar que venía adelante no pudo aguantar el ritmo y le dejó la posta a La Cañadense que comenzó a meter brazadas largas junto a Luck And Plus y Pulpit Van. Así fueron hasta los últimos cien metros. Palo y palo. En la última media cuadra, La Cañadense sacó una pequeña luz de ventaja, que supo cuidar para llegar primera al disco. Luck And Plus y Pulpit Van hicieron un intento, pero no le dio el cuero.

Fue una prueba movida. Había productos muy veloces. Varios se conocían. Nadie quiso regalar nada. Salieron con todo y llegaron con todo. En una carrera de corto aliento no hay lugar para improvisar. Había que meterle ritmo. Y vaya si le metieron. Carrerón.

En la primera de la tarde festejó Animal Instinct. Con Gerardo Tempesti en la monta, aventajó por dos cuerpos y medio a Pool Surge. El tiempo fue de 1'25"16 para los 1.400 metros. Pagó un sport a ganador de 2,25 pesos.

Astiya de Boca festejó en la segunda competencia. Por el hocico le ganó a Motivational. Clavó los relojes en 1'16"55 para los 1.300 metros. Ramiro Camilletti lo condujo a la victoria. El sport a ganador fue de 6,40 pesos.

La tercera fue para Ta Bueno. Fabio Riquelme fue el jockey. El vencedor clavó los relojes en 1'11"37 para los 1.200 metros. A cuatro cuerpos llegó Palomero. El sport fue de 7,95 pesos.

En la cuarta estaba a pedir de Danzarín. Y el ejemplar de Enrique Bayma no defraudó. Poco le importó ser el candidato. No le dio opciones a sus rivales. No los dejó salir en la foto. Le sacó once cuerpos a Taxi Runner. Isidro Ojeda estuvo en la silla. Demoró 1'36"59 para recorrer los 1.600 metros. Pagó un sport de 2,40 pesos.

En la quinta llegaron juntos Lakita y Soy Kumbiero, pero fueron distanciados; y el que terminó festejando fue Sidney Bamba. Damián Ledesma fue el jockey. El tiempo fue de 46"54 para los 800 metros. El sport a ganador fue de 4,70 pesos.