El Gobernador pidió que los clubes incluyan a todos

El gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, visitó el jueves Canal 13 y en una entrevista plenamente deportiva pidió "abrir las puertas de los clubes a todos".

“El club es el centro del barrio, donde los chicos y los viejos van a jugar, es un lugar de reunión: deportivo, social y cultural. Y Argentina, nosotros en San Luis, tenemos que pensar que tenemos que reconstruir muchas cosas que están destruidas, y una de ésas es esta situación de los barrios”, sentenció el Gobernador.

“Si los barrios tienen un lugar, los chicos van a la escuela a recibir deportes y cultura, recibirán tremendos beneficios y las madres se sentirán tranquilas de que los chicos estén ahí. Los van a cuidar, los van a buscar y todo eso en el club. El barrio se ordena y se solidarizan entre ellos, se conocen. Es un factor hermoso de convivencia, eso es lo que genera el club”, remarcó y enfatizó: “Por eso yo le pido a los clubes, aparte del deporte, aparte del fútbol, que tengan su sede social para hacer la fiesta de cumpleaños, para escuchar música los días de lluvia e ir a jugar al truco. El barrio, éste es el concepto. Hay clubes que se dedican muy específicamente al fútbol, y tratamos que ahora esos clubes donde nosotros hacemos obras amplíen su cabeza, su mirada, y atraigan a todas las edades del barrio, que sea un centro de convivencia”.

El Gobernador hizo referencia a los adultos mayores incluidos en los clubes: “Muchísimos son veteranos que adoran al club. Si les permitís que vengan con sus amigos y hagan alguna actividad, maravilloso. ¿Qué es mejor para un jubilado, ir a la plaza o a un club? Que una jubilada aprenda danzas, folclore, tango, repostería o gastronomía y que lo hagan en el club”.

Ocho realidades

1- “Vienen los clubes grandes y se llevan los chicos, y nosotros lo tomamos con alegría. ¿Por qué no los hacemos acá y esos chicos juegan acá, se quedan y tenemos una regla: si los formamos acá, cuando sean estrellas o lleguen al Barcelona, se acuerden de nosotros”.

2- “Si estás en alta competencia te querés parecer al Barcelona. Entonces mirá cómo se estructura la alta competencia en Barcelona, Boca, River o Godoy Cruz, que están en alta competencia, y hacé las cosas que hacen ellos”.

3- “En GEPU diferenciábamos lo que es el equipo de básquet del club. Dejó de jugar en la Liga Nacional y el club quedó con las tribunas hechas y sin deuda, cuidando al club. Nosotros inventamos la preparación física, los jugadores me reconocen que inventamos el profesionalismo”.

4- “Necesitamos un organizador que venga y nos mire la problemática del fútbol; estamos hablando con (Walter) Erviti y puede ser él. Hay reglas que a nosotros nos cuesta entender".

5- "No tenemos mercado para apoyar a más de un equipo. Debe ser uno de toda la Provincia y no de una sola ciudad. Miremos Buenos Aires cuántos equipos tiene y los problemas de todos para llenar los estadios: económicamente es muy complicado que se mantengan”.

6- “Los cubanos en los '60 y '70 resaltaban en el medallero olímpico en tercer o cuarto lugar. Y entrenaban en un tinglado. Nosotros pensamos en el mangazo y no estratégicamente. Queremos que el Estado ponga plata y no en el objetivo final. A veces la infraestructura no es tan importante. Para preparar la cantera, a veces no necesitás tanto”.

7- "Vamos a hacer clínicas de técnicos, de preparadores físicos, de dirigentes, de infraestructura, y de administración, para que haya transparencia en el destino de los recursos”.

8- En el Tour de San Luis "el primer año pagamos derecho de piso y pusimos plata, el segundo año teníamos que poner menos porque ya habíamos pagado derecho de piso. Pero si cada año ponemos más plata, yo no sigo, no es así. Trajo un montón de beneficios, pero cada vez costaba más caro. Es una cuestión de vivencia y de inteligencia”.