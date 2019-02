Continúan las quejas por el cobro en la recarga de la SUBE

La inflación llegó hasta al cobro -ilegal- de la recarga de la SUBE. Los vecinos de la capital puntana manifestaron que les llegan a pedir hasta 5 pesos por cargar la tarjeta del colectivo y que eso sucede en casi todos los quioscos que ofrecen el servicio. En SUBE confirmaron que en diciembre recibieron diez denuncias de los usuarios de San Luis correspondientes a nueve locales, de los 211 que hay en la ciudad, que fueron sancionados con bloqueos de entre 72 y 96 horas. Afirmaron que a los reincidentes se le aplican sanciones por más horas hasta la deshabilitación total de la terminal de recarga.

Atrás quedó aquel tiempo en que para ponerle saldo a la tarjeta del colectivo los quiosqueros solo pedían 2 pesos. Varios lectores de El Diario denunciaron que les solicitaron entre 3 y 5 pesos para cargar la SUBE. "En todos lados cobran entre 3 y 5 pesos, no es mucho, pero no deberían hacerlo. La persona que carga diariamente, porque se maneja con el servicio, se perjudica al momento de la carga. En la zona sur la mayoría de los comercios cobran", comentó Lore Rojo.

Yanina Talquenca señaló que "en el quiosco frente de la plaza Pringles cobran 5 pesos, pero en Chacabuco al lado del supermercado Aiello en un local de celulares no cobran por cargarla" y José Torres advirtió que "en la calle Junín y General Paz el costo es de 10 pesos". Los clientes indicaron que la excusa que ponen los vendedores es que con ese importe costean el gasto de luz, de empleados y de internet.

Del lado de los comerciantes saltó la queja porque aseguran que ellos abonan un alquiler mensual por tener el aparato que da el servicio. "Gratuito no es. A los negocios para dar ese servicio les cobran el alquiler del aparato. No mientan a la gente, después la culpa es de los comerciantes", denunció Verónica Agustina Torres. Efectivamente, Gloria Reyes, miembro del equipo de comunicación y prensa de SUBE, confirmó que el postnet que utilizan los locales "no lo trabajan directamente con nosotros, sino que lo hacen a través de lo que se llama Redes de Carga que les prestan el servicio directamente".

Agregó que para evitar este costo adicional los usuarios pueden usar otros métodos de carga electrónica. "Se puede hacer por la computadora o el celular. El segundo paso es acreditar la carga. Hay varias opciones. Una de ellas es en las terminales automáticas públicas -en San Luis hay 16, una está en la terminal Ediro- cuya ubicación se puede ver en la página web de SUBE. Otra forma es para las personas que tienen un celular compatible, que tiene que ser Android, tiene que tener NFC y una particularidad más, que la sabrán cuando intenten descargar la aplicación, y a través del celular podés registrar la carga apoyando la tarjeta directamente en el teléfono. Esa app es gratuita. La tercera es un aparatito que se llama Conexión Móvil, que se compra en la página oficial de SUBE y cuesta 880 pesos por Mercado Libre, el envío al interior del país es gratuito y después no tiene otro costo. Se puede compartir igual que la aplicación, podés acreditar la carga de varias tarjetas con una limitación de 10 al día", detalló.

La página para comprar el dispositivo es www.conexionmovilsube.com.ar. "El aparatito se enchufa al celular, a la computadora o a la tablet y suelen comprarlo mucho en las oficinas o las familias", contó Reyes.

Durante los tres primeros meses del 2018 hubo 39 denuncias debido a esta irregularidad por las vías oficiales, pero SUBE no realizó multas ni bloqueos de sistema, debido a que era la primera vez que cometían la infracción.