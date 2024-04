Piden que aumente el saldo negativo de la SUBE

En un año de aumentos sin precedentes para el servicio de transporte urbano en la ciudad de San Luis, las dificultades para los usuarios aumentan. A raíz del reclamo de múltiples vecinos, concejales del bloque Justicialista presentaron un proyecto para que se realicen las gestiones para aumentar el saldo negativo en las tarjetas SUBE.

Usualmente, este saldo negativo, que se descuenta en la próxima carga que hace el pasajero, equivalía al menos a tres o cuatro pasajes, explicó Andrés Russo, concejal del peronismo que habló con El Diario de la República sobre la iniciativa que será tratada en la Comisión de Transporte del Concejo.

Ahora, con un boleto en 457 pesos, el saldo negativo no se ha modificado y resulta insuficiente para aquellos pasajeros que se encuentran con el problema de no poder continuar viaje ante una urgencia.

“Todos los usuarios sabían que tenían tres o cuatro pasajes en negativo. Y después, cuando lo cargaba, lo recuperaba. Nadie regala nada. Ese saldo no fue actualizado por SUBE y la pregunta que nos hacemos es si la empresa Transpuntano, de la cual SUBE es un proveedor, le hizo el reclamo. Porque aparte es plata que pone el Estado municipal. La empresa SUBE cobra un servicio de altísimo costo por todo el sistema”, resumió.

“Lo interesante es que el Municipio no tiene que poner plata adicional. Yo sé que en el gobierno de Hissa, Poggi y Milei dicen que no hay plata, les encanta ese relato. Esto no genera ningún gasto, porque forma parte del servicio, a los usuarios se les descuenta apenas cargan de nuevo la tarjeta. Esto le da solución a los más de 70 mil usuarios que existen en la ciudad y ayuda un montón en este momento de crisis”, agregó.

Russo no es optimista con que lo traten en la Comisión de Transporte, ya que apuntó que esta es liderada por el oficialismo municipal que responde al intendente Gastón Hissa. A pesar de esto, insistirán en el proyecto, como también el de audiencia pública que presentaron hace unas semanas para que los vecinos formen parte de la determinación de precios del boleto.

A su vez, próximamente impulsarán una iniciativa para advertir sobre la suspensión de inscripciones del boleto estudiantil gratuito.