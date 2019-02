Detuvieron a un hombre y a su sobrino por robar una pollería

Los delincuentes que entraron a la pollería que Marta Dominga Leites tiene, en el barrio Las Mirandas de Villa Mercedes, debieron creer que asaltar en el comercio con los rostros tapados por los cascos de una moto sería suficiente para que no los identificaran. Pero no se dieron cuenta de que sus movimientos fueron advertidos hasta que llegaron a su casa, a unas trece cuadras del lugar del atraco. El que se percató de ese detalle fue un vecino, que sabía del robo y de las características de los ladrones y logró verlos cuando entraban en ese domicilio. Cuando los policías de la Comisaría 12ª allanaron la vivienda encontraron no solo lo sustraído, sino también la moto, las prendas y el revólver del que se habrían valido para cometer el asalto. El arma de fuego ni siquiera era de verdad, era de juguete. Los principales sospechosos son tío y sobrino.

Este jueves Juan Pablo Fernández, de 20 años, y Fabián Daniel Fernández, de 26, fueron indagados por la jueza de instrucción Penal 3, Mirta Ucelay, quien lo imputó por robo calificado. Ninguno quiso declarar y ambos, a través del defensor oficial Hernán Herrera, solicitaron una prórroga del arresto por ocho días, informó una fuente judicial.

El ataque, que les valdrá, en principio, poco más de una semana en una comisaría, sucedió el sábado, recordó el subcomisario Javier Verdú, jefe de la seccional actuante. Leites tiene su negocio en Libertad 580, entre San Lorenzo y Paunero. Relató que ese día, como a las diez y media de la noche, dos hombres entraron a su negocio. No anduvieron con rodeos y demostraron de inmediato lo que eran: delincuentes.

Uno de ellos empuñaba lo que parecía ser un revólver plateado, describió la empleada de la denunciante. Ése, el que estaba armado, les ordenó a la joven y a los clientes que había en ese momento que "fueran para atrás del negocio, porque eso era un asalto", detalló la mujer.

Las víctimas le hicieron caso. En la parte trasera del comercio está la casa de la dueña de la pollería. Leites vio a su empleada y a tres clientes en el patio de su domicilio y le llamó la atención. Fue ahí cuando la joven que atiende el negocio le advirtió que no fuera para el local porque les estaban robando.

Luego de unos minutos, cuando percibieron que los asaltantes se habían ido, se acercaron a la pollería. Faltaban una notebook, el celular de la empleada y los 2 mil pesos recaudados durante el día.

Algunos vecinos alcanzaron a ver que los ladrones escaparon en una Corven 150 roja. Siguieron hacia el oeste, por Libertad. Al llegar al cruce con San Lorenzo doblaron por esa calle y siguieron a contramano.

Con el dato de que habían visto a dos hombres entrar a Peñaloza 514 en una Corven roja y con una vestimenta muy similar a la usada por los atacantes, los investigadores allanaron la vivienda.