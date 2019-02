En Twitter impulsan la candidatura de Mirtha como presidente

Fue por su dicho contra Macri: “Si fuera presidente, no me iría de vacaciones”. Ahora es tendencia.

“Si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones. Me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. La presencia es muy importante”, criticó la conductora Mirtha Legrand al presidente Mauricio Macri, en una entrevista realizada por Crónica.

El país está en un horno, por la temperatura y la compleja situación social, y a la diva de la televisión le molestó la actitud del jefe de Estado de tomarse tiempo libre cada dos por tres.

“Si Macri quiere que lo voten nuevamente, va a tener que mejorar la economía sin ninguna dilación”, terminó indignada.

Esas frases polémicas de Mirtha fueron el puntapié para que los usuarios de las redes sociales postulen a la “Chiquita” como máxima candidata y explotaron los memes bajo el hastasg #ChiquitaCandidata: