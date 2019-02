Apoyo a la precandidatura a gobernador de Ceballos

Además del respaldo de los dirigentes y simpatizantes del oficialismo radical, el recientemente precandidato a gobernador por la UCR, Walter Ceballos, también cultiva fuerzas políticas al interior de la UNSL. Al menos así quedó plasmado durante el acto de lanzamiento electoral que se realizó a principios de esta semana en la sede partidaria de la calle 9 de Julio, donde el histórico del radicalismo expuso su “Agenda de Desarrollo para San Luis”.



Entre el público que participó de la presentación, estuvo el ex rector de la casa de estudios, Germán “Chango” Arias, acompañado por el docente y ex consejero superior, Eduardo Borkowski, ambos integrantes de Proyecto Clase Media (Proclame), el brazo puntano de Generación para un Nuevo Encuentro (GEN), que tiene a la cabeza a Margarita Stolbizer.



La participación de Arias y Borkowski en la casa radical es una señal de apoyo para Ceballos, enfilado con la actual dirigencia de la UCR, que a fines de octubre quedó en manos de Hugo "Pipo" Rossi. Fue tras derrotar a la fracción comandada por los diputados provincial, Alejandro Cacace, y Nacional, José Riccardo, ex rector de la UNSL muy cuestionado por Borkowski durante y después de sus dos gestiones en la casa de estudios.