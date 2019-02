San Luis bajo alerta meteorológico por tormentas fuertes

Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por probables tormentas intensas con caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Afecta a otras cinco provincias.

El calor no se va, la lluvia no llega y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sigue publicando advertencias que muchas veces no se cumplen. A pesar de ello, los que este domingo tengan planeada una salida al campo o alguna otra actividad al aire libre deberán ser precavidos, ya que la pronosticadora lanzó un alerta meteorológico por tormentas intensas que afecta a toda la provincia.

A las seis de la mañana, el SMN emitió un informe que detalla que “se prevé que con la aproximación de un frente frio sobre el área de cobertura comiencen a desarrollarse lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. Las mismas tenderán a generalizarse e intensificarse a partir de la tarde o la noche del domingo 10. Algunas pueden alcanzar fuerte intensidad y estar acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante precipitación en forma localizada. El área de mal tiempo tenderá a propagarse posteriormente hacia el noreste”.

El área de cobertura abarca al sudeste, centro y noroeste de Buenos Aires, Córdoba, norte de La Pampa, este de Mendoza, centro y sur de Santa Fe y San Luis.

Al mismo tiempo, el SMN publicó un aviso a corto plazo, a las 8 y válido por tres horas, que advierte fenómenos climáticos intensos para el sur puntano.