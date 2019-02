Hizo 10 mil kilómetros y trajo su solidaridad a San Luis

Más de diez mil cuatrocientos kilómetros separan a Madrid, la capital de España, de la ciudad de San Luis. Una distancia que no supone un impedimento para el corazón solidario de Nacho Olmos. El español llegó a San Luis en medio de sus vacaciones y este sábado se dirigió al merendero "Estrellitas del Belén" para entregar un donativo de alimentos, ropa y fondos, que alcanzó los 40 mil pesos, una colaboración invaluable para el centro del barrio Eva Perón, que ahora podrá ofrecer una mayor contención social a los más de 30 chicos que acuden con frecuencia.

"Hace muchos años colaboro con el merendero. Siempre trato de ayudar, pero a veces es complicado hacerlo desde España. En este momento estoy de vacaciones, fui a Cataratas del Iguazú, pero ya que venía a Argentina, no podía dejar de pasar por aquí. Nos pusimos a trabajar con Rocío Figueroa, una amiga que tengo acá, hicimos una recaudación de alimentos no perecederos, ropa. Desde allá únicamente pude aportar fondos. Hemos llegado casi a 40 mil pesos, que es lo que estamos donando hoy (por el sábado)", aseguró el nacido en Valencia y agregó: "Creo que de este merendero puede salir un próximo periodista, abogado, presidente. No lo sabemos, pero tenemos que darles esa oportunidad, de que ellos puedan decidir cuando sean adultos".

Para explicar por qué un español decidió apadrinar un merendero en la ciudad de San Luis, es necesario hablar de Manolo, su hermano, que falleció a causa del cáncer. A partir de esa tragedia, brotó el corazón solidario de Nacho, que agarró su bicicleta y empezó a recorrer el mundo, con el fin de concientizar sobre la enfermedad y juntar fondos para la causa de tantos pacientes oncológicos. Además de España y Europa, también hizo muchos kilómetros en Chile y Argentina, donde la provincia de San Luis no fue la excepción para su travesía.

"Yo una vez pasé por aquí con la bicicleta. La conocí a Natalia Buss (encargada del merendero), me contaron su historia. Me impactó y me pidieron ayuda. Mi lucha era contra el cáncer, pero al fin y al cabo la travesía se llama "Rutas por la vida", entonces es realmente por la vida, por los animales, por todos. En ese momento me motivó poder hacer algo que por aquel entonces podía", recordó Olmos.

En todo esto, Rocío cumple un rol fundamental, porque es la amiga y la principal colaboradora de Nacho para sus acciones solidarias. "Cuando yo estaba haciendo mi travesía, ella tenía a su hija muy enfermita de cáncer y falleció desgraciadamente. A nosotros nos unió el dolor, pero siempre digo que el dolor se convierte en algo positivo. Empezamos a ayudar a otras personas, a colaborar, no sólo contra el cáncer, sino que también a la gente que está en una situación de vulnerabilidad. Cualquier causa solidaria nos une, porque estamos para poder ayudar a quien lo necesite".

La de ayer fue la tercera vez que Nacho aparece por el "Estrellitas de Belén". Su donativo tuvo un especial impacto en esta oportunidad, porque el momento económico crítico hizo tambalear el merendero, que con esta ayuda, ahora puede asegurar la contención a los niños del barrio. Con 60 chicos anotados, sólo podían recibir a la mitad y el almuerzo era cada quince días. Incluso tuvieron que cerrar un par de meses, hasta que en diciembre Natalia decidió reabrir.

"La ayuda de Nacho es enorme para nosotros. Con lo que nos donó, ahora podremos darles la comida de dos a tres veces por semana, más la merienda y poder seguir durante todo el año. Podremos recibir a más chicos también", aseguró la encargada.

Luego agregó: "Por el Facebook 'Estrellitas de Belén', pedimos donaciones. Pueden colaborar por ahí o sino llamando al 2665038046, o arrimarse al merendero, que está ubicado en la Manzana 1003, Casa 2, Anexo 5 del barrio Eva Perón. Además de alimentos, ahora queremos juntar los kits escolares para los chicos que arrancan las clases. No pedimos cosas nuevas solamente. Una carpeta o cartuchera que no usen, sirve".

Por último, Nacho señaló que todavía no sabe cuándo podrá volver porque debe reincorporarse a su trabajo en España, pero aseguró que seguirá colaborando a la distancia y que ni bien tenga la posibilidad, volverá a tierras puntanas para ayudar con el merendero que apadrina.