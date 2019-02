En marzo capacitarán a médicos oncólogos en el sistema Watson

Los once médicos especialistas que trabajarán en el futuro Centro Oncológico Provincial, que está en plena construcción en el edificio de la ex residencia gubernamental, serán capacitados en el uso del sistema de inteligencia artificial “Watson Oncology” a partir del 18 de marzo. La formación será dictada por tres especialistas internacionales, dirigidos por el experto Yull Arriaga, en formato intensivo con una duración de una semana a diez días, hecho que no impedirá que durante ese período los médicos atiendan normalmente a sus pacientes en el actual centro ubicado en el Hospital San Luis.

Para entender la importancia de que el sistema de salud pública provincial pueda contar con esta herramienta tecnológica, el jefe del Programa Gobierno Digital, Cristian Cano, destacó que “Watson Oncololgy brinda la posibilidad de interactuar a través de una computadora que puede interpretar tu lenguaje y resolver un problema. Pero para eso debe analizar grandes volúmenes de datos en poco tiempo. Todo ese proceso se denomina inteligencia artificial”.

Según explicó Cano es un servicio que está en la nube de internet, “y consta de una súper computadora que la empresa IBM ha desarrollado para esto en su sede de Estados Unidos. Desde allí se puede acceder a todo ese cúmulo de información, pero por supuesto que hay que pagar un canon”. También dijo que esa máquina “se puede usar para condensar toda la información que se necesita en los distintos aeropuertos o para analizar y pronosticar el clima porque ayuda a hacer modelos predictivos”.

Para el caso específico de la oncología, Cano detalló que “el sistema Watson revisa en toda la literatura que hay sobre la enfermedad en las principales revistas de investigación que se dedican a este tema en los centros más importantes del mundo, aunque la mayoría están en los Estados Unidos, y lo que hace es poner toda esa información a disposición del oncólogo. Y cada médico ingresa la historia clínica de un paciente, Watson le devuelve, en cuestión de minutos, posibles rutas de tratamiento: te indica las opciones más certeras pero también las que están desaconsejadas. Y aparte te da los fundamentos de esa decisión que te aconseja con los papers, las revistas consultadas y las investigaciones que se han hecho en el mundo para avalar esa recomendación”, detalló. Además dijo que los médicos oncólogos más importantes del mundo entrenan a Watson.

El funcionario también explicó que “si un médico tuviera que hacer ese mismo trabajo consultando toda la información que existe sobre un caso de cáncer, le llevaría directamente años”. Por eso insistió en que “el oncólogo se beneficia porque ahora tendrá un asesor para decidir los tratamientos, lo podrá consultar todo el tiempo y hasta hacer investigación; porque cada paciente que se carga en el sistema puede participar de estudios multicéntricos a nivel mundial y así mejorar los tratamientos. Y además puede interactuar con otros especialistas de todo el mundo”. Y para los pacientes, dijo que “les mejora la calidad de sus tratamientos y de los seguimientos posteriores”.

Si bien esta es la máxima tecnología que existe en la medicina para el tratamiento del cáncer, Cano destacó que “no es accesible para todos por un tema de costos y generalmente se accede desde centros médicos privados. Por lo menos en Argentina no hay ningún otro sistema de salud pública que tenga acceso a Watson, es decir que San Luis está poniendo tecnología de primer nivel para la atención de pacientes oncológicos en el sistema público”. Y señaló que la gente de IBM Argentina los felicitó porque será el primer Estado provincial en ofrecer este servicio, “por eso estaban muy contentos porque hasta ahora no tenían experiencia en implementarlo en la parte pública”.

Y contó que ya hicieron una prueba donde se cargaron historias clínicas y Watson recomendó el mismo tratamiento que los médicos estaban aplicando.