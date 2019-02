Brie Larson: "Capitana Marvel es mi forma de activismo"

Brie Larson no quiere desaprovechar ni una sola oportunidad en Hollywood, aunque sabe que el ambiente no es fácil. Sobre todo para una mujer. Pero la actriz que protagonizará a la Capitana Marvel no llegó caída del cielo. Ganó un Oscar por su actuación en “Room” y fichó para el “reboot” de King Kong, “Kong: Skull Island”. Ahora como mujer le toca ser la nueva imagen del universo cinematográfico de Marvel y ser la reemplazante del carismático Robert Downey Jr.

"Esta película es la mayor y mejor oportunidad que podría haber tenido. Es como.... mi superpoder. Esto podría ser mi forma de activismo: hacer una película que se pueda ver en todo el mundo y que me permita estar en más sitios que yo en persona", reflexionó en una entrevista otorgada a un medio gráfico de Norteamérica.

El interpretar a una superheroína tan poderosa y en una superproducción tan grande es tremendamente positivo, no solo para Larson, que podrá usar su fama para tratar de cambiar las cosas, sino para esos millones de niñas que verán que también pueden ser protagonistas, que también pueden luchar, que también pueden ser poderosas.

"Mi próximo objetivo es comenzar un colegio para enseñar a la gente los trabajos que hay en un set de rodaje. Hay muchos. ¿Te gustan los blasters de los aliens? Podrías ser una de las personas que los fabrican. Necesitamos que la gente joven continúe la tradición de hacer cine, y sería fantástico llevar más diversidad a estos puestos de trabajo".