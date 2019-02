Villa Mercedes: juntan donaciones para una familia que sufrió un incendio

Un grupo de voluntarios comenzó una colecta solidaria para ayudar a la familia Fernández del barrio 828, que el lunes a la mañana perdió todas sus pertenencias en un incendio. A través de las redes sociales, los vecinos piden principalmente ropa, calzados, muebles y alimentos. Todo sirve.

Luego del incidente que, afortunadamente solo causó daños materiales, amigos de la familia y hasta desconocidos, publicaron los pedidos de ayuda en Facebook y las publicaciones se viralizaron. Jimena Gil, la joven mamá que sufrió el siniestro, contó que desde el lunes no dejó de recibir donaciones, principalmente indumentaria para su nena. "La gente nos está ayudando mucho. Sobre todo nos han traído cosas para mi hija, como ropa y pañales. Estamos muy agradecidos", expresó la vecina del barrio 828.

Para quienes quieran colaborar con prendas en buen estado pueden recolectar en los talles: 4 de niño y 3 de adultos. En cuanto a calzado, la más pequeña es 22 mientras que el matrimonio necesita pares en número 38 y 39. Las donaciones pueden acercarse a Libertad 841 o contactarse al teléfono 2657-659848.

Además de sus pertenencias personales, también se quedaron sin muebles ni electrodomésticos ya que en la habitación tenían todo. "Mi suegro vive en la parte de adelante y nosotros atrás, en esa pieza teníamos todo. Por eso la pérdida fue máxima", añadió Gimena.

Tras el paso del fuego, el lugar quedó prácticamente inhabitable. "Nos dijeron que debíamos cambiar el techo pero lamentablemente no tenemos los recursos para hacerlo. Hasta el momento nos estamos quedando en lo de mi mamá porque todavía se siente el olor a humo, además de que es peligroso", dijo la vecina.

Se salvaron "de milagro"

Las llamas tomaron por sorpresa a Jimena. Eran las 9 de la mañana del lunes y estaba en la ducha cuando comenzó a sentir olor a humo. Salió del baño y se encontró con la habitación prendida fuego. Lo primero que hizo fue buscar a su pequeña que se había escondido detrás de la puerta. "Cuando me dijo 'má' me volvió el alma al cuerpo. Salí corriendo a la vereda y en esos pocos minutos, ya habíamos perdido todo. Los vecinos nos ayudaron, mi marido estaba trabajando. Me contuvieron porque fue un gran shock", recordó.

Los vecinos voluntarios El Fortín trabajaron durante una hora y media para apagarlo. Todavía no habían podido establecer las causas.