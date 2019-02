Interurbano: choferes siguen con las medidas de fuerza

Los trabajadores y la UTA realizan asambleas en punta de línea por el pago parcial de sus haberes. Dicen que las empresas solo depositaron $10.000 a sus empleados.

Por la quita de los subsidios del gobierno nacional al transporte, continúan las medidas de fuerza implementadas por los trabajadores del interurbano de la provincia junto al gremio de la UTA (Unión Tranviarios Autormotores) esta vez en reclamo de la liquidación total de los haberes de enero. El conflicto se desató cuando, según afirmó la UTA, las empresas de colectivos María del Rosario, Sol Bus, Juana Koslay, Panamericana y Transporte Polo, pagaron solamente 10.000 pesos del total de los sueldos de sus choferes. Lo mismo pasó con la firma Panaholma quienes, junto a la UTA, tuvieron una reunión ayer con Relaciones Laborales, sin embargo no lograron llegar a un acuerdo. Ahora esta empresa reanudará las asambleas entre los choferes y, aunque no pudieron precisar a que hora serán, afirmaron que podrían ser en las primeras horas de la mañana. Los empleados de las otras firmas harán lo mismo en dos tandas: de 8:30 a 10:30 y de 17 a 19, según informó el secretario general de la UTA, Iván Piñeyro.



Este martes, la UTA y la empresa cordobesa Panaholma y se reunieron con Relaciones Laborales de Villa Mercedes para reclamar por el pago parcial de los sueldos de enero y el despido de seis empleados con solo el 50 por ciento de la indemnización que les corresponde. "La empresa manifestó que recién va a poder pagar en ocho días. Además pedimos la reincorporación de los compañeros despedidos y Relaciones Laborales los intimó a hacerlo. Como no aceptamos su respuesta, mañana -por hoy- reanudaremos las asambleas en las cabeceras de línea, puntualmente en Merlo. Todavía no puedo precisar el horario, pero seguramente no saldrán los primero micros de la mañana", confirmó Piñeyro. Agregó que mañana volverán a reunirse con Relaciones Laborales. "Allí nos van a decir qué va a pasar con eso", expresó.



Remarcó que los choferes "no están haciendo paro, sino una abstención laboral por dos o tres horas".



Ayer el secretario general de UTA manifestó a El Diario que los empresarios intentan hacer un "lockout patronal, porque son varias las firmas que no pagaron los salarios en tiempo y forma. Todas están presionando para que UTA haga un paro provincial y no es lo que queremos hacer, porque hacemos los reclamos correspondientes por vía legal".