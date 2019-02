Estudiantes quiere sumar antes del clásico

Estudiantes jugará esta noche, a partir de las 21, en Catamarca ante San Lorenzo de Alem, por la tercera fecha de la Zona 3, de la Reválida del Federal A de AFA.

Para el "Verde" es el juego que antecede al clásico, que el domingo en el "Coliseo" lo enfrentará a Juventud (hoy tendrá jornada de descanso).

El "Verde" de Héctor Arzubialde viene de empatar en San Luis 1-1 ante Sportivo Belgrano, y el "Azulgrana" de Hugo Corbalán cayó 2-1 en suelo puntano frente al "Juve", que festejó tras doce juegos sin éxitos.

En la formación inicial, que no fue confirmada, el DT cordobés podrá contar con el defensor central Facundo Quiroga, que cumplió las tres fechas de suspensión, y la posibilidad concreta es la de ubicar a Quiroga junto a Leandro Corulo en la zaga, y correr a Facundo Simioli al lateral derecho, dejando el once inicial Brayan Sosa. Tampoco hay que descartar al defensor Rodrigo Meyer, que está pleno tras no estar disponible en el partido del sábado pasado.

Con un marcado desgaste físico, evidenciado en el segundo tiempo ante los sanfrancisqueños, Estudiantes deberá potenciarse desde lo anímico para compensar las cargas que representó la Copa Argentina, que le deparó la satisfacción de pasar de fase y ahora cruzarse con San Lorenzo de Almagro, pero lo limitó en lo físico en plena competencia del Federal A.

El único premio de la Reválida recae en el puntero de cada uno de los cuatro grupos, y si el "Verde" se detiene en el fixture, sabrá que los puntos en juego de esta noche son muy importantes y marcarán tendencia.

Estudiantes queda libre tras el clásico, que será la última fecha de la primera rueda, lo que significa que también quedará esperando en el cierre del grupo. En este contexto y en la pretensión de ser quien clasifique a los play off por el ascenso al Nacional B, el "Verde" deberá sacar una luz de puntos, lo que significa que no se puede dar el lujo de perder esta noche.

Hasta aquí, en la anterior fase regular, San Lorenzo le generó problemas al conjunto puntano: empataron 1 a 1 en San Luis y, en el primer partido como visitante del ciclo Arzubialde, el conjunto norteño le ganó 1-0 en la última jugada del partido.

"Sumar es bueno"

Para Brahian Cuello "sumar es bueno". Lo dice por el empate ante Sportivo Belgrano y proyectando el juego de esta noche, aunque reconoce que "vamos a salir a ganar, esa es la expectativa con la que pensamos el partido en Catamarca, pero tampoco la clasificación se define ahora".

El futbolista nacido en Merlo, piensa que "el cansancio se hizo notar, pero hay que dar vuelta la página rápido. Estos dos partidos que vienen son muy importantes".