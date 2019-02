"Very Ape" reversiona a "Nirvana"

Las canciones de “MTv unplugged in New York”, el álbum que bajó las revoluciones eléctricas de Nirvana en 1994, serán recreadas en similitud y puesta en escena por “Very Ape”, esta noche desde las 22, en All Right Bar.

El encuentro no es solo recrear el histórico concierto acústico del trío que revolucionó la música alternativa sino también dar un cierre a una etapa como banda de versiones.

“A veces pensás que vas a cambiar de rubro y te acordás de los toques que hiciste, los ensayos y lo que es el sentimiento de tocar Nirvana, que para nosotros es una locura”, precisó el cantante y guitarrista Nicolás Randazzo.

Nicolás y su primo Luciano Gaido en batería, con Matías Ojeda al bajo, encararon esa faceta con la energía inicial como tributo al grunge que dominó la escena mundial en los '90, replicando las canciones de Nirvana, principalmente, como bandera a ondular.

“Soy fanático del grupo y Kurt Cobain me inspiró mucho, pero es momento de crecer musicalmente y seguir haciendo lo nuestro”, explicó el líder del grupo que fue bautizado como una canción del cd “In utero”.

Para reformular el acústico de MTv, que tuvo además covers de The Vaselines, Leadbelly, Meat Puppets y una exquisita canción de David Bowie, elogiada hasta por el mismo Duque Blanco, contarán con una lista de invitados que van de integrantes de la banda funk rock “SuriKatos”, del power pop de “Trek” al punk seminal de “The Pus”, y esas esencias musicales se combinarán en escena.

“El plan a futuro es seguir y ver qué es lo que sale de nosotros, porque queremos componer nuestro propio material”, agregó Nico, y anticipó que las expectativas de este show “son muchas y va a estar muy bueno”.

Tributo a "Mtv unplugged" de Nirvana, por "Very Ape"

Día: Viernes 15 de febrero

Hora: 22:00

Lugar: All Right Bar Avenida Illia 172

Entrada: 100 pesos