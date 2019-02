San Luis arrancó el año con una inflación del 3,6 por ciento

La Dirección Provincial de Estadística y Censos elaboró el informe inflacionario correspondiente a enero y arrojó un IPC (Índice de Precios al Consumidor) del 3,6 por ciento, respecto a diciembre de 2018. Aseguran que los incrementos fuertes corresponden a la carne y a los electrodomésticos, que tuvieron mucha incidencia en el número final. Estiman una inflación similar para febrero, aunque después de marzo tendería a bajar.

"Es un poco más alta de lo que se esperaba, según lo que estimaban las consultoras privadas. Si bien diciembre y enero son meses con cierta variabilidad de precios, veníamos con una tendencia a la baja y, por eso, el 3,6 por ciento fue un número bastante más grande al que nosotros estimábamos", indicó Mariano Cozzolino, director de Estadística y Censos provincial.

Desde el crítico mes de setiembre, en el que el IPC alcanzó 7,7 puntos, la cifra inflacionaria fue en descenso mes a mes (5,2 en octubre, 3,5 en noviembre, y 2,1 en diciembre), hasta que enero rompió la racha debido a algunos factores que incidieron en la estadística final.

"Lamentablemente, hubo aumentos importantes en el rubro que tiene más incidencia, que es el de 'Alimentos y bebidas'. En particular, lo que refiere a la carne, que tuvo tres aumentos en el mismo mes. A la vez, hubo otras subas en bebidas alcohólicas, jugos y en productos sensibles, como el aceite", aseguró Cozzolino.

Alimentos y bebidas es la categoría más sensible a la hora de realizar el informe del IPC, porque incide en el 33 por ciento del total y, además, porque representa un rubro del que la gente no puede prescindir. Si bien tuvo un incremento del cuatro por ciento, un poco por encima del IPC general, la suba más importante no se registró en ese rubro.

"Con un 6,7 por ciento, el que más aumentó fue 'Equipamientos', que tiene que ver con las subas en los electrodomésticos y artículos de limpieza", explicó el titular de Estadística y Censos provincial, y agregó: "Otro rubro importante, que registró un 3,8 por ciento, fue el de 'Vivienda y Servicios básicos', que comprende dos componentes: la luz y los impuestos municipales".

Además de los mencionados por Cozzolino, Esparcimiento (diarios, libros y revistas) y Otros bienes y servicios (artículos de higiene personal) tuvieron una inflación por encima del IPC, del 3,6 por ciento. Por debajo estuvo Indumentaria, con un 2,2 por ciento; Atención médica y gastos para la salud, con 2,9 por ciento; Transporte y comunicaciones, con el 2,5 por ciento; y Educación, con apenas el 0,6 por ciento.

Otro dato que se desprende del informe es la variación anual acumulada desde enero del año pasado (del 53,3 por ciento) y que el arranque de año del 2019 fue el con más inflación, teniendo en cuenta los mismos informes del 2017 y el 2018, donde se registró un 1,2 y un 1,4, respectivamente.

Por último, hizo una previsión para los meses venideros: "A pesar de este arranque de año, seguimos suponiendo que la inflación anual del 2019 va a ser más baja que la del 2018. Hay que tener en cuenta que los precios no se están terminando de acomodar y el cambio fuerte en la devaluación, más los tarifazos, va a repercutir hasta marzo. Es decir que en febrero también tendremos aumentos importantes en algunos rubros. Nadie tiene la bola de cristal, pero uno piensa que a partir de marzo todo se estabilizará un poco más. De todas formas, la inflación va a terminar siendo muy alta".

Por encima de la Nacional

El Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina) publicó una inflación del 2,9 por ciento para enero, y una acumulada interanual del 49,3 por ciento.

Cozzolino explicó que la diferencia entre ambas estadísticas pasó por aumentos que se dieron con más fuerza a nivel provincial. "Algunas subas tienen que ver con logística y, otras, con factores a nivel local que incidieron. Por ejemplo, la carne no aumenta en todas las provincias de igual forma y, lamentablemente, los productores o comerciantes de acá han decidido que tenga un incremento más fuerte que en otros lados".