Mario Raúl Merlo hizo la de Poncio Pilato para definir quién irá por la sucesión

El sillón del intendente en Villa Mercedes aún no está vacío, pero son muchos los que ya quieren ocuparlo. Un gran número de ellos rodea al actual jefe comunal, Mario Raúl Merlo, desde hace años. Pero como no alcanzan los dedos de ambas manos para contarlos, y la decisión de bendecir al sucesor es difícil, el dirigente villamercedino encontró una mejor forma de seleccionar a quien le asegure el triunfo a los "merlinos": en la reunión de gabinete elaboró un listado con algunos de los precandidatos, que ya han hecho pública en las redes la intención de dirigir la Comuna, y la sometió a la votación de cada uno de los más de 900 empleados del edificio municipal. Hay que decir que hubo asombro entre los seis protagonistas: en la nómina estaban Oscar Montero, el actual concejal y que compartió la fórmula en la gestión 2011-2015; Gustavo Calderón, el vice actual y muy cercano a Merlo; Jorge Rosales, otro acompañante fiel y que está al frente de la Secretaría General; Nadia Torres, la concejal más joven e hija de dos defensores acérrimos del intendente; María Laura Rodríguez, la actual edil y que siempre ha estado cerca de Merlo no solo por ser vecina sino por los muchos cargos que ha tenido; y, finalmente, Berta Arenas, la mujer de Roberto Schwartz, y que supo integrar el gabinete provincial con Alberto a la cabeza. En una suerte de interna casera, la lista recorrió las áreas para que cada empleado revelara su grado de simpatía con los funcionarios y, así, con los resultados en mano, no habría riesgos para Mario Raúl de comerse un “quemo” por nombrar a quien no cuente con tanto apoyo. Sin embargo, entre el gabinete local asomaron algunas caras largas como las de Harold Bridger, el agrónomo que se sumó a la contienda por el sillón con un par de videos de muy bajo presupuesto, y las de Mario Mondelli, el secretario “rocker” del slogan “ciudad amigable y productiva”. Afuera de la previa a las elecciones se quedó también Marcelo Sosa, el actual diputado provincial. Los resultados aún no salieron a la luz, y tampoco surgió una boca de urna como para conocer al vencedor o a la vencedora. La votación fue secreta y aseguran que Merlo desistió a último momento de incluir en ese mismo sondeo una consulta sobre las preferencias del candidato a gobernador porque los resultados no iban a ser de su agrado.