Los espejos de agua fueron la gran atracción del domingo

Los 34 grados de temperatura que marcaban unos minutos antes de las 13 eran bienvenidos para los centenares de familias y grupos de amigos que de a poco iban desembarcando en el Embalse Villa Mercedes para disfrutar de un domingo caluroso y lleno de diversión. Para acompañar la inauguración de más de cincuenta asadores y diecisiete quinchos, el Ministerio de Turismo y Parques llevó adelante el evento “Sentí el Verano”, que se desarrolla por diferentes espacios de la provincia, y ofreció un amplio cronograma de actividades recreativas y acuáticas, sorteos, clases de ritmos y shows de bandas en vivo, y la diversión se extendió hasta la noche con una bajada de antorchas que realizó el Sindicato de Guardavidas.



Algunos llegaron con mesas, sillas, conservadoras, y comenzaron a prender el fuego, mientras salaban la carne para ponerla en la parrilla. Otros dejaban sus cosas debajo de las sombrillas y se iban a disfrutar del agua, mientras el reggaetón del escenario ubicado sobre la bajada del puente peatonal sonaba de fondo. Así empezó a tomar color la jornada en los espejos de agua, que por los recursos gratuitos que ofrece, de a poco se convierte en uno de los polos turísticos más atractivos del verano en la ciudad.

"Estamos recorriendo toda la provincia y no podíamos dejar pasar este lugar maravilloso", Vanesa Lazart, jefa de Programa de Eventos del Ministerio de Turismo y Parques.





“Siempre lo tomamos como primera opción, nos encanta venir a pasar el día acá porque los chicos se meten al agua y disfrutan de la misma manera que si van a una pileta, que encima tenemos que pagar”, expresó Marcelo Hernández, mientras daba vuelta las tiras de carne y los chorizos que tenía en la parrilla que acababa de estrenar. El hombre aseguró que los asadores y quinchos dan un broche importante al camping. “Antes veníamos después de comer, pero ahora desde temprano estamos acá”, aclaró.



Durante la siesta se armaron campeonatos de fútbol tenis, vóley, bochas, juegos de aros y natación. Pasadas las 16, el escenario comenzó a tomar color con las clases de yoga y zumba. Y durante los cortes los organizadores sortearon kits de turismo que contenían gorras, remeras y folletería, regalaron paseos en los hidropedales y kayaks que ofrece el Embalse, y también hubo premios de plantas y focos que sumó el Ministerio de Medio Ambiente, que también participó de la jornada y ofreció agua caliente a los turistas, utilizando calentadores que se abastecen de energía solar.



“Los Mercedinos”, Darío Villegas, la banda “Kairos”, Marcos Salinas, “La Bongo Ban” y el cierre con el grupo de cuarteto “Rompe Tarimas” fueron las propuestas musicales locales que le pusieron color a la tarde, mientras los visitantes no dejaban de lado el agua. “Estamos recorriendo toda la provincia y no podíamos dejar pasar este lugar maravilloso, que tiene muchos atractivos para disfrutar”, expresó la jefa del Programa de Eventos del Ministerio de Turismo y Parques, Vanesa Lazart, quien adelantó que el Embalse volverá a ser protagonista de una batería de actividades que están preparando para desarrollar durante todo el año.



Más allá de que el día estuvo fantástico, con mucho sol, en las actividades de "Sentí el Verano" le dieron más diversión al lugar, que pasadas las 21, cuando la luz de la Luna iluminaba el lago, el Sindicato de Guardavidas llevó adelante un nado nocturno de 800 metros y cerraron la jornada con una bajada de antorchas. "Esperemos que se repita más seguido así la gente no duda en venir”, destacó Lorena Barzola, quien confesó que todos los fines de semana visita el predio para tomar sol.