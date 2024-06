"Todos los días nos roban", dijo un vecino de los Espejos de Agua

Eduardo ya perdió la cuenta. No puede decir con precisión la cantidad de robos que sufrieron él y sus vecinos. Solo tiene en claro una cosa: que los delincuentes que entran en sus viviendas no se toman ni un día de franco. "Todos los días roban. No es que de vez en cuando lo hacen. Es continuo esto. Vamos a las comisarías, hablamos con la Policía y hasta con la ministra, y no nos han brindado seguridad nunca. Sinceramente, ya no sabemos qué hacer", manifestó desahuciado el hombre, quien vive en la zona de los Espejos de Agua de Villa Mercedes, al oeste de la ciudad.

De hecho, Eduardo no conoce a ningún vecino que no haya pasado por lo mismo. "Este es un drama de todos acá, no solo de unos. Hay gente que tiene animales y se los llevan. A otro hombre le abrieron el alambrado y le robaron la lancha con tráiler y todo", contó.

A Eduardo le vaciaron la casa cuatro veces, señaló. "Ayer me tocó a mí. Anoche le tocó a otro vecino y anteanoche, a otro. Es continuo esto y a cualquier hora", dijo.

Es tal la desprotección que algunos se sienten "presos en sus casas", como Claudia. "No podemos disfrutar un día. Nos sentimos inseguros y con eso, mal anímicamente", expresó la mujer para Radio la Red.

Eduardo relató que un vecino salió a las 11 de la mañana al supermercado y cuando volvió a su domicilio "ya no tenía nada". Lo mismo le pasó a él esta semana. "Yo ayer salí a las 5:32 de la tarde, según las cámaras, y a las 5:38, el delincuente ya estaba adentro", detalló. Le rompió un portón y se llevó todas las herramientas y máquinas de su galpón.

Contó que llamó a la Policía y, como el personal estaba en el sur de la provincia, solo le mandaron un efectivo con una cámara de fotos. "Vino, sacó una foto, se fue y no me dio una solución de nada. Siempre es así. Vienen, te dan una vueltita y no pasa nada", manifestó el hombre, quien entiende que "la Policía está imposibilitada" porque "no tiene recursos".

Ni siquiera llamar al 911 resulta útil. El hecho de que los llamados hechos a ese número de emergencia los conecta con la capital puntana y no con el personal de Villa Mercedes ralentiza todo al momento de una urgencia, indicó. "Primero tenés que llamar a San Luis, explicarles todo lo que te pasó. Hasta que la persona que te atiende se ubica, se pierde tiempo", comentó.

"Una noche llamé porque a una vecina le estaban apuntando con un arma y la mujer del 911 me preguntaba cómo estaban vestidos. 'Pero escuchame, te estoy hablando de que hay una mujer que le están apuntando ¿y me estás preguntando cómo están vestidos los tipos?', le dije", recordó.

Alberto, otro vecino que vive hace muchos años en la zona, sostiene que incluso proporcionándole a la Policía los nombres de los delincuentes, no ha habido ningún arresto y mucho menos, un robo resuelto de las decenas que han sufrido. "Les hemos dado los nombres, los domicilios, las características, los videos y no hemos tenido ninguna solución. Es una cosa increíble", remarcó.

Indicó que ellos, junto a algunos vecinos del barrio La Ribera, los que viven cerca de la cantera y frente a La Pedrera, le presentaron una nota a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, para plantearle la desprotección con la que viven. "Sé que recibió la nota, pero no recibimos respuesta. Estamos a la buena de Dios", dijo.

"Con lo que cuesta hacer un peso hoy en día y que te lo roben y nadie que te proteja lo que tanto sacrificio te cuesta te da una impotencia, que no sabes qué hacer. Pienso que de todo lo que uno aporta lo está cobrando esa gente que nos debería dar una solución. Todos los meses estamos juntando las monedas para pagar los impuestos, con los que les pagan los sueldos a ellos. Entonces, nos tendrían que dar una solución", se quejó.