Hoy se conmemora el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto y habrá "pañuelazo"

Este 19 de febrero (#19F) se conmemora el primer aniversario del "pañuelazo", que se realizó en distintas ciudades, en 2018, cuando comenzó un proceso histórico dentro de la lucha por la ampliación de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a la manifestación a las 19 en la plaza Pringles, frente a la Catedral.

Se realizarán acciones en cada ciudad del país para exigir la despenalización y legalización del aborto voluntario y la implementación en todo el país de la Ley 26.150 de educación sexual integral (ESI) en las escuelas, el “Programa nacional de salud sexual y procreación responsable” y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (protocolo ILE) para situaciones que se enmarquen en las causales (art. 86 del Código Penal, fallo F. A. L.).

A través de un comunicado de la Campaña convoca a toda la sociedad a sumarse al activismo en las redes y en las calles y participar de las actividades organizadas en cada ciudad, que conformarán una gran acción federal en favor de los derechos a la salud, la vida y la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. "Porque no hay democracia posible sin el derecho de todas las personas a decidir sobre el propio cuerpo y sus proyectos de vida. Porque las personas no son instrumentos de reproducción humana, sino sujetos de pleno derecho. Porque no se dará ni un paso atrás en los derechos adquiridos ni en el camino hacia la completa emancipación".